Xavi postanowił! Co za zwrot w sprawie Lewandowskiego, dużo polskich kibiców będzie zawiedzionych

Przed nami ostatnia kolejka grupowa w zmaganiach Ligi Mistrzów. Drużyna Barcelony zmierzy się z Royal Antwerp i będzie to mecz, który mógłby przyciągnąć bardzo duże zainteresowanie ze strony polskich kibiców, chcących zobaczyć grę Roberta Lewandowskiego. Niestety, Xavi zadecydował o wiele inaczej i kapitana polskiej kadry nie znajdziemy w kadrze meczowej na mecz. Zamiast tego, szkoleniowiec postawił na młodszych kolegów byłego napastnika Borussii Dortmund i Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski nie zagra w Lidze Mistrzów. Xavi podjął decyzję

Robert Lewandowski w swoim ostatnim meczu zdobył bramkę w starciu przeciwko Gironie, jednak Xavi zadecydował o tym, aby nie stawiać na Polaka i na wielu innych, ważnych graczy Barcelony. Wszystko w związku z tym, że mistrzowie Hiszpanii mają już zapewniony awans do kolejnej rundy rozgrywek, to też nie ma co się dziwić temu, że zamiast na Lewandowskiego, Xavi chce dać plac gry mniej doświadczonym i złaknionym gry piłkarzom. Na placu gry możemy więc zobaczyć takich zawodników jak Marc Guiu, Hecotr Font, Marc Casado i Angel Alcarcon.