Zaszkliły się nam oczy po tym, co zrobił Lewandowski po meczu. Przyłapały go kamery, musicie to zobaczyć

FC Barcelona już w najbliższy weekend rozpocznie sezon ligowy. W niedzielę (13 sierpnia) Barca rozegra mecz pierwszej kolejki La Liga z Getafe na wyjeździe. Za Robertem Lewandowskim i spółką cały obóz przygotowawczy, który tradycyjnie zakończył się spotkaniem o Puchar Gampera. Była to też pierwsza okazja dla sympatyków "Dumy Katalonii", by oswoić się z nową rzeczywistością na najbliższe miesiące. Barcelona przeniosła się z Camp Nou na Stadion Olimpijski na wzgórzu Montjuic i to na tym obiekcie będzie w najbliższym czasie rozgrywała mecze domowe. W znakomitym stylu z nowym obiektem przywitał się Lewandowski, który potrzebował zaledwie 138 sekund, by cieszyć się z bramki. Później humory kibiców Barcy nieco osłabły, bo Tottenham wyszedł na prowadzenie 2:1, ale piorunująca końcówka piłkarzy Xaviego pozwoliła im zwyciężyć 4:2.

Kamery przyłapały Lewandowskiego po meczu Barcelona - Tottenham

Lewandowski spędził na boisku 61 minut i schodził przy wyniku 1:2, ale i tak był jednym z bohaterów Barcelony. Wszyscy kibice tego klubu mają nadzieję, że polski napastnik powtórzy udany pierwszy sezon i ponownie zostanie królem strzelców La Liga. "Lewy" szybko stał się ulubieńcem trybun i dało się to odczuć także na Stadionie Olimpijskim. Kamery oficjalnego profilu klubu przyłapały piłkarza tuż po zakończeniu meczu i uwieczniły piękny gest.

Na filmiku widać, jak Lewandowski zareagował na prośby młodych kibiców, którzy pragnęli jego koszulki. Tłum rzucał się na ten upominek, ale Polak stanowczo wskazał jednego szczęśliwca, dla którego z pewnością będzie to niezapomniana zdobycz. To nie pierwszy raz, gdy kapitan reprezentacji Polski spełnia marzenia kibiców i sprawia im mnóstwo radości. Poniżej zobaczysz, jak Lewandowski przekazał koszulkę kibicowi: