Anna Lewandowska wyjawiła sekret swoich córek! Jaśniej się nie da, na jaw wyszły ich nawyki!

Anna Lewandowska postanowiła powiedzieć o swoich córkach! Ukochana Roberta Lewandowskiego udzieliła wywiadu dla "Onet Rano", w którym powiedziała o nawykach, jakie mają Klara i Laura Lewandowskie. Okazuje się, że mama wychowała je wprost wybitnie! Na jaw wyszła tajemnica domu kapitana reprezentacji Polski.

Anna Lewandowska wyjawiła sekret swoich córek. Wszystko powiedziała wprost!

Anna Lewandowska postanowiła udzielić wywiadu na temat swoich córek. W rozmowie z "Onetem" gwiazda powiedziała wprost o tym, jakie nawyki żywieniowe mają jej córki. Trenerka nie ukrywała zachwytu nad tym, że jej dzieci wybrały zdrowe metody żywienia.

- Myślę, że są przyzwyczajone do tego, co jest w lodówce i potrafią rozpoznawać, co jest zdrowe, a co niezdrowe. Ja oczywiście pozwalam im spróbować - jak są jakieś urodziny -słodyczy, czy tortu - w Hiszpanii jest tego dużo. Ale najpierw im tłumaczę, jaka będzie konsekwencja zjedzenia tego i jak mogą się czuć, żeby to sobie wyobraziły (...) faktycznie przychodzą później i mówią: "Mamusiu, boli mnie brzuszek, nie dobrze się czuje, to dla mnie za słodkie". Przypominam im następnym razem: "Pamiętasz, jak się czułaś?". W szczególności Klara potrafi to rozpoznać i powiedzieć: "To będzie dla mnie za słodkie, wolę nie" albo "Wiesz co, mama? Ja tylko spróbuję, bo wszyscy jedzą". I to jest fajne. Jestem bardzo z tego dumna! - powiedziała Anna Lewandowska.