Arkadiusz Milik wrócił do kadry i pojedzie na EURO? Były kadrowicz o gwieździe Juventusu, padły słowa o ostatnim sygnale

Wydał na siebie wyrok

Juventus zdobył Puchar Włoch, a w Serie A zajął trzecie miejsce. Milik strzelił w lidze cztery gole, a cztery bramki dorzucił w krajowym pucharze. - Poprzednie występy Milika w kadrze nie zachwycały - komentuje Piotr Czachowski, najlepszy polski piłkarz w 1991 roku, obecnie ekspert ligi włoskiej. - Wiązało się to z jego sytuacją w Juventusie. Podpisując umowę z tym klubem w pewien sposób wydał na siebie wyrok. Wiedział, że nie będzie pierwszą opcją w ataku. Zdawał sobie sprawę, że będzie grał mniej, że okazja będą występy pucharowe, w których był skuteczny. Nie wiem, czy jak w Juve pojawi się trener Thiago Motta, to poprawi się jego sytuacja. Trudno mi zakładać, że wygryzie ze składu Duszana Vlahovicia czy Federico Chiesę - prognozuje.

Piotr Czachowski o debiutancie w kadrze, który z czasem może być lepszy od... Kacper Urbański podbije reprezentację? [ROZMOWA SE]

Selekcjoner zobaczy z bliska jego podejście

Jednak selekcjoner przypomniał sobie o Miliku i znalazł dla niego miejsce w 29-osobowej kadrze na EURO. - Trener Michał Probierz szanuje tego piłkarza - zaznacza Czachowski. - Daje mu ostatnią szansę. Na zgrupowaniu będzie miał go na podglądzie. Zobaczy z bliska, jak wygląda, jak zachowuje się i jakie ma podejście. Szkoleniowiec oceni, co Milik może dać drużynie. To dla niego ostatni sygnał, żeby w tej kadrze móc dalej grać. Selekcjoner zdaje sobie sprawę, że Polska to nie Brazylia czy Francja i nie możemy sobie pozwolić na pominięcie napastnika Juventusu. Ale piłkarz musi dać trenerowi argumenty. Musi błysnąć skutecznością. Może mieć dwa razy piłkę przy nodze, ale niech zamieni to na gola - podkreśla.

Jacek Bąk o powołaniach na EURO. Były kapitan kadry ocenia wybory selekcjonera, tego piłkarza zabrałby na finały, zaskoczeni?

Nie będziemy dusić rywali

Były kadrowicz zaznacza, że w meczach grupowych na EURO nie będziemy rozstawiać rywali. Ważna będzie uważna gra w obronie i nastawienie się na kontry. - Wykorzystywanie sytuacji będzie dla nas ważne, bo to nie my będziemy dusić przeciwnika - prognozuje. - Musi nas cechować zawziętość, zadziorność, bieganie i gra z kontry. Trzeba będzie uważnie zagrać w destrukcji, dokładać cegiełkę po cegiełce. Niech nasi piłkarze pokażą taką postawę jak polscy hokeiści, którzy walczyli z zębem, choć w końcowym rozrachunku nic im to nie dało - przypomina Czachowski.

Marek Jóźwiak o szerokiej kadrze na EURO. Były kadrowicz wprost o powrocie Milika, debiutancie Urbańskim i braku Casha [ROZMOWA SE]

POWOŁANIA 🇵🇱Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił kadrę na czerwcowe zgrupowanie. ⤵️ pic.twitter.com/LMukfdSxzZ— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 29, 2024

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Arkadiusz Milik powinien być powoływany do reprezentacji Polski? Tak Nie

PROBIERZ UJAWNIŁ SZEROKĄ KADRĘ NA EURO 2024! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.