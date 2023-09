Boniek wspomniał o Brzęczku i się zaczęło. Lawina komentarzy. Potem pojawiły się tajemnicze słowa, burza w sieci

Nawet zwycięstwo z Wyspami Owczymi nie poprawiło nastrojów w polskiej kadrze, a przede wszystkim wokół niej. Styl prezentowany przez biało-czerwonych był fatalny i wielu kibiców miało uzasadnione obawy przed niedzielnym starciem z Albanią. Zespół z Bałkanów na własnym terenie jest niebywale groźny i Polacy przekonali się o tym dobitnie. Gospodarze wygrali 2:0, czym znacząco przybliżyli się do awansu na Euro 2024.

Polacy natomiast muszą brać kalkulatory w dłoń i liczyć, jakie rezultaty muszą padać w innych spotkaniach, aby mieli szansę na zajęcie choćby drugiej lokaty. Po porażce rozpętała się prawdziwa burza, a swoje trzy grosze postanowił dorzucić Zbigniew Boniek. - Dyskutujcie, narzekajcie… tylko proszę mi tutaj Brzęczka nie obrażać. 25 punktów, najmniej straconych bramek, pewne pierwsze miejsce. Dzisiaj taktycznie dramat - napisał były prezes PZPN na platformie X.

Kibice dość brutalnie przypomnieli mu, że to właśnie Boniek zwolnił Brzęczka. - Przecież pan go wywalił na zbity pysk - napisał jeden z internautów. Niedługo potem pojawił się kolejny wpis byłego piłkarza. - I na dobranoc... nie zapomnijmy, że mamy 7 miesięcy do baraży. Warto pomyśleć… - dał do myślenia Boniek. Najpewniej byłemu prezesowi PZPN chodziło o możliwą zmianę selekcjonera.

Dyskutujcie,narzekajcie…tylko proszę mi tutaj Brzęczka nie obrażać. 25 punktów , najmniej straconych bramek, pewne pierwsze miejsce. Dzisiaj taktycznie dramat.— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) September 10, 2023