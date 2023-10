i Autor: Cyfra Sport Arkadiusz Reca jest załamany swoją kontuzją i brakiem szans na EURO 2021

Co za szarża Polaka!

Były kadrowicz popisuje się przed selekcjonerem. Będzie powrót do reprezentacji Polski?

Przypomniał o sobie Arkadiusz Reca (28 l.). Trzeba przyznać, że zrobił to w znakomitym stylu. Polski obrońca przeprowadził rajd, a całą akcję zakończył strzeleniem efektownego gola w starciu z Palermo (2:2) w drugiej lidze włoskiej. Czy w ten sposób przekona do siebie trenera Michała Probierza i zapracuje na powołanie do reprezentacji Polski?