Były reprezentant Polski wyraził swoje zdanie przed meczem Polska - Niemcy. Tak typuje dzisiejszą rywalizację, możecie być zaskoczeni

Sebastian Boenisch: - Trzeba podejść z respektem, ale bez obaw. To nie są Niemcy sprzed 10-15 lat, gdy grali w niej Schweinsteiger czy Lahm. Myślę, że różnica jaka była wtedy między Polską a Niemcami, gdy pokonali nas w dużych imprezach w 2006 i 2008 roku, obecnie się zmniejszyła. Również poprzez to, że wielu polskich piłkarzy gra w mocnych klubach, choćby we Włoszech. Mecz Niemców z Ukraina (3:3) pokazał , że można z nimi skutecznie rywalizować.

- Niemcy są na etapie budowy na przyszłoroczne Euro, więc mogą być coraz mocniejsi.

- Nie mówię, że są słabi. Ale jak spojrzymy na ostatni mundial w Katarze, ten w 2018 i finały Euro 2020, to nie pokazali nic specjalnego. Wcześniej mówiło się o nich drużyna turniejowa, bo gdy jechali na mistrzowską imprezę, to zawsze mogli wygrać. Teraz tak nie jest, a rywale nie mają strachu.

- Jaki wynik typujesz?

- Polska wygra 1:0. Na Stadionie Narodowym na którym miałem okazję grać, publiczność dodatkowo dodaje nam skrzydeł.

- Skoro wspomniałeś, to jak przyjmowałeś określenie „Farbowane lisy”, jak określano ciebie, Polanskiego czy Obraniaka? Złościłeś się, przyjmowałeś z przymrużeniem oka?

- Wkur…. mnie w tamtym momencie. Wiadomo było, że wcześniej grałem dla Niemiec U-21, ale zagrałem dla Polski, bo tutaj się urodziłem. W reprezentacji nie grałem dobrze jak w Bundeslidze, gdzie niedawno sklasyfikowano mnie czwartym najlepszym Polakiem w tej lidze, a to nie jakaś ocena dla żartów. Z Werderem wygrałem Puchar Niemiec, byłem w finale Pucharu UEFA. W reprezentacji Polski miałem problemy ze zdrowiem, ale czułem, że nie wszyscy w kadrze brali mnie za Polaka i, że jestem jednym z nich.

- Czujesz się Polakiem?

- Tak i chcę, żeby synowie znali Polskę. Sam mam mało czasu, ale za dwa tygodnie ojciec zabierze mojego 8-letniego syna Mateo do Sośnicy, żeby pokazać mu skąd pochodzimy i gdzie się urodziłem.

