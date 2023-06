Adam Nawałka o braku powołań dla Grosickiego, Glika i Krychowiaka. Odniósł się do słów selekcjonera z konferencji prasowej [TYLKO U NAS]

"Super Express": - To był najlepszy pana mecz jako trenera reprezentacji?

Adam Nawałka: - Nie. Był jednym z najważniejszych, bo drużyna się wtedy tworzyła i wygrana był kamieniem węgielnym pod jej budowę. Byliśmy dumni i szczęśliwy z wyniku. Piłkarze wspięli się na wyżyny pod względem determinacji. Najlepszym był mecz z Niemcami w finałach Euro 2016, w którym byliśmy bliżsi zwycięstwa (0:0). Wychodziliśmy na mecz bez kompleksów, byliśmy na wysokim poziomie taktycznym, a Niemcy byli wielką klasą, jako mistrzowie świata sprzed dwóch lat.

- Sporo dyskusji wzbudza brak powołania do kadry Kamila Grosickiego, a także Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka. Jest pan zaskoczony?

- Do selekcjonera należy decyzja o powołaniach, trzeba ją uszanować. Ja jedynie mogę odnieść się do wypowiedzi Fernando Santosa z konferencji prasowej, gdy powiedział, że interesuje go tylko tu i teraz, Z tej wypowiedzi wynika, że wiek nie gra roli, a skoro 35-letni „Grosik” zdobywa miano najlepszego piłkarza ligi, to znaczy, że ma umiejętności na najwyższym poziomie. Nawet w ostatnim okresie zrobił kolosalne postępy, jeśli chodzi o rozumienie gry. Co do motoryki, wystarczy popatrzeć jak dużo młodsi zawodnicy przegrywają pojedynki biegowe na starcie.

- Myśli pan, że Santos skreślił tę trójkę ostatecznie?

- Zawsze byłem za wprowadzaniem młodych zawodników i jest to ważny aspekt naszej pracy. Widać, że trener Santos jest na etapie poznawania polskich piłkarzy i ten proces może być dłuższy. Należy być cierpliwym i dać mu votum zaufania, jak i całej reprezentacji. Wracając do doświadczonych piłkarzy, to Kamil Glik ma wielki charakter, jest człowiekiem ze stali, gdy wspomnimy choćby baraż ze Szwecją o mundial, gdy grał z kontuzją. On poświęciłby wszystko dla reprezentacji. To samo dotyczy Krychowiaka, który dał świetną zmianę w tamtym meczu i wywalczył rzut karny. Tacy piłkarze są wzorem dla młodych i trzeba umiejętnie z nich korzystać, choćby w mniejszym wymiarze czasowym.

- Trener Santos powiedział, że mecz z Niemcami w terminie 16 czerwca nie bardzo mu odpowiada. Panu by przeszkadzał?

- Selekcjoner ma swoje zadnie, to jest jego reprezentacja, on zarządza wszystkim i bierze pełną odpowiedzialność. Dla mnie mecze z Niemcami i nacjami, które wiodą prym na świecie, zawsze są bardzo wartościowe szkoleniowo, jeśli chcemy żeby nasza piłka się rozwijała. Taka konfrontacja jest tylko pozytywnym doświadczeniem. Wynik meczu schodzi na drugi plan, bo - jak mówi klasyk - Zwycięstwa cieszą, a porażki uczą. Choć zawsze trzeba grać o zwycięstwo.

- Obejrzy pan mecz z trybun?

- Niestety nie, czeka mnie zabieg kolana. Zakodowane kontuzje związane z grą w piłkę się odzywają i trzeba zrobić porządek. Na wyznaczony termin nie miałem wpływu, ale dzięki temu będę gotowy na sezon narciarski.

