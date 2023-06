Celia Krychowiak paradowała na wakacjach bez stanika! Odsłoniła prawie wszystko, gorące zdjęcie trafiło do sieci

Kiedy selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos ogłosił listę powołanych zawodników na czerwcowe mecze z Niemcami oraz Mołdawią, wielu kibiców Biało-czerwonych ubolewało nad brakiem na liście m.in. Grzegorza Krychowiaka oraz Kamila Glika. Pomocnik, który na co dzień gra dla saudyjskiego Al-Shabab szybko znalazł sobie jednak zajęcie i po tym, jak nie otrzymał powołania do kadry, wybrał się ze swoją żoną Celią na rajskie wakacje. Uwagę internautów mogło przykuć szczególnie jedno zdjęcie z tej wyprawy, którym Grzegorz Krychowiak pochwalił się w mediach społecznościowych.

Gorące zdjęcie Celii Krychowiak z wakacji trafiło do sieci. Żona Grzegorza Krychowiaka paradowała na Fidżi bez stanika

Niedługo po tym, jak Grzegorz Krychowiak i jego małżonka zameldowali się na rajskich wakacjach na Fidżi, pomocnik reprezentacji Polski postanowił pochwalić się widokami, jakie on i Celia zastali na miejscu. Piękna, piaszczysta plaża oraz lazurowa woda i palmy kołyszące się na wietrze to tylko część widoków, jakimi podzielił się Krychowiak. Piłkarz udostępnił również zdjęcie, na którym obejmuje on swoją żonę ubraną jedynie w dolną część bielizny. Zobaczcie sami, zaglądając do galerii zdjęć poniżej!