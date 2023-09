Co się dzieje z Matty Cashem?! Są najnowsze informacje, to dlatego Fernando Santos z niego nie skorzystał

Co za sceny!

Zawodnik zmaga się z drobnym urazem przywodziciela, o czym poinformował portal WP SportoweFakty, i z tego powodu Fernando Santos postanowił nie wystawiać go do gry. Całe szczęście kontuzja ma nie być poważna i piłkarz już niedługo powinien wrócić do pełni formy. Możliwe, że już 10 września podczas meczu z Albanią, selekcjoner będzie mógł skorzystać z jego usług.

Ostatecznie nawet bez pomocy prawego obrońcy Polska zdołała wygrać spotkanie, po dwóch golach Roberta Lewandowskiego, jednak mecz z Albanią na wyjeździe z pewnością będzie większym wyzwaniem. W związku z tym potencjalny występ Matty’ego Casha może być niezwykle pomocny dla reprezentacji.

Matty Cash bardzo dobrze wszedł w nowy sezon z Aston Villą. W czterech pierwszych meczach zdobył już dwie bramki. Niestety problemem dla zespołu Polaka okazał się terminarz spotkań. Aston Villa zmierzyła się z bardzo mocnymi przeciwnikami i musiała uznać wyższość Liverpoolu oraz Newcastle United. W związku z tym zajmuje obecnie jedynie 10. miejsce w tabeli.