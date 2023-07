Co za przemiana! Zarośnięty Lewandowski spaceruje po Warszawie. Byliśmy w głębokim szoku, gdy go zobaczyliśmy

Fernando Santos w końcu to z siebie wydusił. Do teraz nie może się z tym pogodzić, w jego głowie było tylko jedno pytanie

Na szczęście kapitan reprezentacji Polski nie ma jeszcze tak bujnej brody, by mógł przemknąć ulicami Warszawy kompletnie niezauważony. Zwłaszcza, gdy spaceruje z piękną żoną Anną. A państwo Lewandowscy już dobrych kilka dni korzystają z wakacji. Po zgrupowaniu kadry Lewandowski nie wrócił do Barcelony, lecz z całą rodziną wybrał się na luksusową plażę w Turcji.

Zarośnięty Lewandowski w Warszawie. Ale przemiana!

Ale już kilka dni temu Anna Lewandowska publikowała zdjęcia z Warszawy, co mogło świadczyć o tym, że Lewandowscy wrócili na chwilę do Polski. Potwierdza się to na najnowszych zdjęciach fotoreporterów, na których widzimy parę idącą do urzędu paszportowego. Kapitan reprezentacji Polski pokazał się w krótkich spodenkach i krótkiej koszulce oraz sporej jak na niego brodzie. Jego wygląd uzupełniała nie do końca ułożona fryzura.