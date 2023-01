Czesław Michniewicz będzie pracował za granicą? Znany dziennikarz ujawnił jego potencjalne plany, to może zaskoczyć fanów

Nasi rywale w eliminacjach do Euro zmienili trenera. Znane nazwisko, ma im zapewnić awans

Czesław Michniewicz, mimo wypełnienia oczekiwań względem swojej pracy jako selekcjoner reprezentacji Polski, nie dostał przedłużenia umowy od PZPN i teraz ma na nowo szukać pracy. Były szkoleniowiec Polaków, zdaniem Piotra Koźmińskiego z "WP. SportoweFakty" ma mieć chęć na to, aby wrócić do trenowania, ale uczynić to za granicą. W grę mają wchodzić dwa kierunki.

Czesław Michniewicz obejmie zagraniczny klub? Media podają sensacyjną wiadomość

Jak podaje Piotr Koźmiński, Michniewicz chce wrócić do pracy i właśnie zaczął wyszukiwać nowych ofert zatrudnienia. W grę nie wchodzi kierunek polski, tylko i wyłącznie zagraniczny. Były selekcjoner ma się starać o posadę w Grecji i w którymś z arabskich krajów.

- Niewykluczone, że trener poszuka w najbliższym czasie szczęścia za granicą. W Polsce ostatnio atmosfera wokół niego stała się ciężka, poza tym najlepsze posady i tak są tu zajęte - mówi o potencjalnej przyszłości Czesława Michniewicza Piotr Koźmiński.

Dla Michniewicza przyjęcie posady z Grecji, bądź z bliżej niesprecyzowanego kraju arabskiego byłoby pierwszym wyzwaniem trenerskim w pracy z klubami. Do tej pory Michniewicz zasłynął głównie jako trener klubów z Ekstraklasy, a z Legią Warszawa i z Zagłębiem Lubin wygrywał także mistrzostwo Polski.