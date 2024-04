Dominik Abus bez ogródek o Wojciechu Szczęsnym! Gwiazdor Gogglebox TTV nie krył się ze swoim zdaniem. Wymownie o bramkarzu reprezentacji Polski

Ranking FIFA to ranking wstydu! Wszystko przez reprezentację Rosji, to niepojęte

Wojciech Szczęsny to bez dwóch zdań bohater reprezentacji Polski, który zapewnił biało-czerwonym awans na mistrzostwa Europy broniąc decydujący rzut karny Daniela Jamesa w meczu Walia - Polska. Polski golkiper po tym wyczynie została zasypany komplementami, a na kilka ciepłych słów w jego kierunku zdecydował się również były selekcjoner reprezentacji, Adam Nawałka. To jednak nie koniec, bo o Wojciechu Szczęsnym wypowiedział się również Dominik Abus i krótko podsumował to, co na linii bramkowej prezentował polski bramkarz.

Gwiazdor programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV często i chętnie wraz z przyjaciółmi Krzysztofem Radzikowskim i Konradem Karwatem komentują bieżące wydarzenia na swoim kanale "Strong Ekipa" i nie inaczej było tym razem. Celebryta nie miał zamiaru kryć się ze swoim zdaniem mówiąc, że na to, co prezentuje Wojciech Szczęsny on, jako kibic reprezentacji Polski patrzy z wielką chęcią.

- Kurde, ten Szczęsny to fajny jest, nie? Gola wyjął, człowieku… Na takie coś to miło popatrzeć, a nie tam… - wypalił Dominik Abus komentując wyczyn Wojciecha Szczęsnego. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazdorzy Gogglebox TTV komentują występ reprezentacji Polski. W przeszłości na pozytywne słowa od Krzysztofa Radzikowskiego zasłużył chociażby Michał Probierz.