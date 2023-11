Fakty z życia Piotra Świerczewskiego są zaskakujące. Nie uwierzysz, co robił dla pieniędzy

Co za wyczyn kadrowicza

Piotr Świerczewski jako piłkarz grał w reprezentacji Polski i klubach z naszego kraju czy Francji. Jednak piłka zawsze była dla niego tylko jednym z elementów życia. "Świr" słynie z ciętego języka i niejednokrotnie opowiadał o ciekawych przygodach czy anegdotkach. Pomocnik potrafił również świetnie się bawić, ale i znajdować inne pasje. Jedną z nich mogło być kino. Świerczewski, jako jeden z nielicznych polskich sportowców, ma nawet swój profil na branżowym portalu Filmweb. Internauci jego kreacje ocenili na 6 punktów w 10-stopniowej skali. W jakich filmach zagrał Świerczewski? Okazuje się, że tych produkcji było nawet kilka, a dodać należy też intratne programy telewizyjne, w których były piłkarz był gwiazdą.

Kariera Piotra Świerczewskiego w filmach

Produkcje, w których można zobaczyć Piotra Świerczewskiego mają ścisły związek ze sportem. Są dokumentami, opowiadającymi o losach piłkarzy z naszego kraju. W 2002 roku był jednym z bohaterów filmu "W kadrze - Korea 2002". Dwa lata później pojawił się w produkcji "Droga po puchar". Na kolejny widok "Świra" w filmie fani czekali dekadę. W 2014 roku zobaczyliśmy go w "Barcelona '92". Zatrudnienie znalazł też przy "Skarlans" z 2013 roku. Oprócz tego Piotr Świerczewski ma na koncie występy w popularnych programach telewizyjnych. Oprócz "Mamy Cię!" brał udział też w "Agent: Gwiazdy". Aby skłonić go do występu w drugim z tych tytułów producenci musieli zapewne się postarać i przedstawić atrakcyjną finansowo ofertę. Gościnnie pojawiał się też w serialach "Daleko od noszy" oraz "Trzecia połowa".

Świerczewski w teledyskach

Po zakończeniu kariery Piotr Świerczewski dał się poznać jako piłkarski ekspert telewizyjny, ale nie tylko. Jakiś czas temu spróbował sił w walkach w klatce. Wystąpił na gali jednej z popularnych federacji freak-fightowych. Wcześniej, jeszcze gdy występował na boiskach, pojawił się w dwóch muzycznych teledyskach. Widać go na klipie do piosenki "Biegnij" Red&Spinache z 2009 roku. Dwa lata później wziął udział w zdjęciach do teledysku "Dziwne zachowania" Grupy Operacyjnej.