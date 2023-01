Fernando Santos bronił polskiego piłkarza w sądzie! Niebywała historia ujrzała światło dzienne, zachował klasę

Okres bezkrólewia w reprezentacji Polski oficjalnie dobiegł końca. Cezary Kulesza zaprezentował publicznie nowego selekcjonera, a jego wybrańcem został Fernando Santos. Wbrew medialnym doniesieniom prezes PZPN postawił na doświadczonego Portugalczyka kosztem m.in. Paulo Bento i Vladimira Petkovicia. We wtorek (24 stycznia) odbyła się pierwsza konferencja 68-latka, który przywitał się z kibicami i dziennikarzami. Zrobił na wszystkich bardzo dobre wrażenie i rozpoczął przygotowania do debiutu. Ten będzie miał miejsce już 24 marca w Pradze w starciu eliminacji Euro 2024 z Czechami. Wówczas polscy piłkarze pierwszy raz będą z nim w jednej szatni, ale Santos ma doświadczenie w pracy z zawodnikami z naszego kraju.

Fernando Santos bronił polskiego piłkarza w sądzie! Niebywała historia

Jednym z Polaków prowadzonych przez portugalskiego szkoleniowca był Grzegorz Mielcarski. Były kadrowicz pracował z Santosem dwukrotnie - w AEK Ateny i FC Porto. I właśnie w Grecji trener bardzo pomógł naszemu napastnikowi, który miał spore problemy z klubem. O całej sytuacji opowiedział sam zainteresowany w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Kiedyś grałem w AEK Ateny i klub chciał ze mną rozwiązać kontrakt z mojej winy, próbując różnych sztuczek tylko po to, żeby nie zapłacić należnego mi wynagrodzenia. Sprawa trafiła do sądu. AEK wysłał tam – jako świadka – trenera Santosa. Powiedział, że wszystkie zarzuty klubu wobec mnie są nieprawdziwe. Wystąpił przeciwko klubowi, który mógł go za to zwolnić. Ale nie chciał poświadczyć nieprawdy - wyznał Mielcarski.

