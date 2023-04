Fernando Santos podjął zadziwiającą decyzję! Kibice mogą być wściekli, nie uwierzycie, co go ominie

Fernando Santos miał podjąć dość kontrowersyjną decyzję! Jak dowiedział się "sport.pl", szkoleniowiec reprezentacji Polski nie przyjechał jeszcze do Polski po świętach Wielkanocnych i nie zrobi tego aż do nadchodzącego weekendu. Znaczy to, że nie będzie on obecny na meczu Lecha z Fiorentiną i z Legią.

Fernando Santos ominie ważne mecze. Na hity wyśle członków sztabu

Wydawać by się mogło, że Fernando Santos będzie obecny na meczach polskiej ligi. Na początku pracy z kadrą "Biało-Czerwonych" wielokrotnie widywaliśmy Portugalczyka, który na własne oczy mógł się przekonać o obrazie piłkarskiej Ekstraklasy. Tym razem, z powodu świąt Wielkanocy Portugalczyk miał zadecydować o tym, aby pozostać w swojej ojczyźnie na czas świąteczny przez dłuższy czas. Znaczy to, ze szkoleniowca ominą dwa, poważne hity - mecz Lecha z Fiorentiną i Legią, na które ma wysłać członków swojego sztabu, którzy mają być także obecni na meczu między Wartą Poznań a Śląskiem Wrocław.

- Do Polski przylatuje w przyszły weekend - ustalili dzienikarze "sport.pl" w PZPN

