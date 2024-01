Grzegorz Krychowiak wściekł się okrutnie i... Dopiero teraz na jaw wyszły te informacje o polskim piłkarzu

Grzegorz Krychowiak przez długie lata był jednym z kluczowych zawodników reprezentacji Polski, dzięki czemu dobił do bariery 100 meczów w koszulce z orzełkiem na piersi. W ostatnim czasie jednak doświadczony pomocnik nie ma co liczyć na powołanie, bowiem selekcjoner Michał Probierz jasno dał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany korzystaniem z jego usług, a do tego na 33-latka co zgrupowanie spadała fala krytyki po nie najlepszych występach oraz niektórych wypowiedziach. Okazuje się także, że niedawno Grzegorz Krychowiak skontaktował się z jednym z dziennikarzy i dosadnie przekazał mu, że ten nie ma co liczyć na jakikolwiek wywiad z nim za swoje słowa.

Dopiero teraz wyszły na jaw te informacje w sprawie Grzegorza Krychowiaka. Zezłościł się okrutnie

Chodzi o Łukasza Wiśniowskiego, który goszcząc na antenie "meczyki.pl" podzielił się informacjami, które miał uzyskać od samego Krychowiaka, że temu bardzo zależy na rozegraniu stu meczów w kadrze. Wyznanie dziennikarza rozzłościło byłego reprezentanta Polski. - Dostałem od niego SMS-a o treści: "Skąd ty to wiesz? Dlaczego powołujesz się na informacje od osób trzecich? Nie pisz już do mnie więcej z prośbą o wywiad, coś tam blablabla" - wyznał Łukasz Wiśniowski na kanale "Foot Truck", w odcinku podsumowującym pięć lat działalności kanału na YouTube.

- A w Atenach spędziliśmy z Grześkiem trochę czasu i to on nam to powiedział ze sto razy, że marzy, że chce zagrać te sto razy. To była informacja od niego - dodał Wiśniowski tłumacząc, skąd pozyskał takie właśnie informacje. Grzegorz Krychowiak po raz ostatni zagrał w reprezentacji Polski 10 września ubiegłego roku, kiedy biało-czerwoni ulegli Albanii 0:2.