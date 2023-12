Jan Tomaszewski bez ogródek po zwolnieniu Kwiatkowskiego z PZPN! "To jest dobra decyzja"

Jakub Kwiatkowski ujawnił prawdę o swoim zwolnieniu. Nie potrafimy w to uwierzyć, tak go potraktowano w PZPN

Od kiedy Cezary Kulesza zasiadł na fotelu prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, w mediach bardzo często przewijają się kolejne sprawy związane z federacją piłkarską. Nie inaczej było w ostatnich dniach, kiedy niespodziewanie pojawiła się informacja, że Jakub Kwiatkowski przestał pełnić swoje funkcje w PZPN po jedenastu latach. Sam sposób rozstania się z m.in. rzecznikiem prasowym związku wywołał niemałe oburzenie fanów reprezentacji Polski oraz dziennikarzy i ekspertów. Podczas łączenia z „Super Expressem”, swoje zdanie w tym temacie wyraził również Jan Tomaszewski.

Tomaszewski krótko po zwolnieniu Jakuba Kwiatkowskiego z PZPN! Mówi o dobrej decyzji i przypomina Katar

- To jest zawsze przykra decyzja, ale wydaje mi się, że to jest dobra decyzja… Coś złego stało się przed mistrzostwami świata i podczas nich i te wszystkie niedomówienia, które były po mistrzostwach w dalszym ciągu istnieją. Były różnego rodzaju nieścisłości – jak wyglądało spotkanie z premierem, ile tych pieniędzy, po co, dlaczego? Tutaj pozostał niesmak (…) Do dnia dzisiejszego nie zostało to wyjaśnione. Musimy czekać na nowego rzecznika i jedziemy dalej. W drużynie narodowej rotacja była, jest i będzie - ocenił dobitnie legendarny bramkarz reprezentacji Polski w rozmowie z "Super Expressem". Zobaczcie całą rozmowę w materiale wideo powyżej!