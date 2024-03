Jan Tomaszewski na żywo po meczu Polska - Estonia. Gorący komentarz legendy polskiej piłki

Jakub Piotrowski wymiata w Bułgarii, rozgrywa sezon życia. Traktują go tam jak króla, został doceniony podwójnie!

Zmazać plamę za fatalne eliminacje

Polscy piłkarze mieli wywalczyć bezpośredni awans na ME, ale zajęli w grupie dopiero trzecie miejsce. Dali się wyprzedzić Albanii i Czechom. Jednak wciąż mają szansę na to, aby znaleźć się w niemieckich finałach. Taką możliwość zapewniły nam dobre występy w Lidze Narodów w poprzednich latach. 21 marca o awans na EURO zagramy z Estonią, która w eliminacjach zdobyła punkt. Każdy wynik poza zwycięstwem będzie kompromitacją. To szansa dla polskich kadrowiczów, aby zrehabilitować się za klęskę w w eliminacjach.

Kadrowicze pod lupą Jana Tomaszewskiego

Mecz z Estonią skomentuje Jan Tomaszewski, z którym połączymy się o godz. 22.40. Oby legendarny bramkarz miał powody do pochwał, bo wygrana z Estonią to obowiązek reprezentacji Polski. Gorący komentarz legendy polskiej piłki. - Musimy zrobić wszystko, żeby kontrolować mecz i i zdecydowanie zwyciężyć - powiedział Kamil Grosicki podczas konferencji prasowej. - Energia jest ogromna. Mamy jeden cel: awans na EURO. zawaliliśmy eliminacje, ale dostaliśmy szansę gry w barażach i musimy ją wykorzystać - dodał skrzydłowy drużyny narodowej.

