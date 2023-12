Jan Tomaszewski o ostatnich aferach. Legenda polskiego futbolu z mocnym przekazem do PZPN

Zamiast rózgi, cała gałąź!

Słynny kadrowicz nie szczypał się w język komentując doniesienia na temat wydarzeń na mundialu. Był zniesmaczony całą tą sytuacją. - Za to nie należy się rózga, lecz gałąź! - grzmiał Tomaszewski. - Pan Kazimierz Górski mówił, że kobiety, wino, śpiewa i alkohol są dla piłkarzy, bo są normalnymi ludźmi. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy, gdzie, z kim i ile. To jest podstawą do tego wszystkiego. Jeśli piłkarze widzą, że podczas mistrzostw świata robią to działacze, to panuje takie rozluźnienie. Nie wolno tego robić! - zaznaczył.

Ludzie, opanujcie się!

Jak powinna być reakcja PZPN na te bulwersujące wydarzenia? Były reprezentant Polski widzi w tej kwestii jedno rozwiązanie: - Zakończmy to, bo w tym momencie ludzie muszą podać się do dymisji - przekonywał. - Jeśli tego nie zrobią, to musimy poczekać na następne wybory nowych władz PZPN. Ale dopóki tych wyborów nie będzie, to jesteśmy zdani na tych ludzi. Dlatego mówię: ludzie, opanujcie się! Zróbcie tę kreskę i zacznijcie działać profesjonalnie. Wódka czy wino są dla ludzi. Jednak trzeba to robić z głową. Niestety, nie robi się z tego z głową, bo widzą to piłkarze, drużyna, dziennikarze. Tak nie można, tak nie ma w żadnym państwie - irytował się.

To jest nikomu niepotrzebne

Były bramkarz był oburzony tym, w jaki sposób związek „poradził” sobie z dostarczeniem alkoholu do Kataru. - Czyli jak to się mówi: potrafią kombinować - stwierdził z przekąsem legendarny bramkarz. - Ale kombinują nie „po futbolowemu”, tylko „po procentowemu”. I komu to jest potrzebne? To co zdobyli piłkarze poprzednio, to co zdobywają w tej chwili gracze naszych drużyn klubowych jest rozmieniane przez działaczy. Informacja idzie w świat. Naprawdę, to jest nikomu niepotrzebne. Dlatego jeszcze raz apeluję: skończmy w starym roku z tym, co było. Zacznijmy działalność od meczu barażowego, od powołania kadry. Jeszcze raz: rózga, rózga, rózga, bo za to co działo się w Katarze należy się cała gałąź. Było kilka prezentów w postaci imprez, które dostał PZPN. Ale - przepraszam - to ginie - tłumaczył.

Co chwilę wyskakuje coś nowego

Tomaszewski stwierdził, że prezes Cezary Kulesza powinien posypać głowę popiołem za te wszystkie kompromitujące wpadki z udziałem związku. - Prezes powinien powiedzieć: „Panowie, popełniliśmy błędy. Mieliśmy sukcesy, ale i porażki. Ale od teraz będzie unikali błędów, aby było ich jak najmniej” - zaproponował były kadrowicz. - Po to, aby plusy przyćmiły minusy. A u nas jest odwrotnie. Jeszcze raz podkreślam: jeśli nie będzie dymisji, to będziemy skazani na tych ludzi. Skoro jesteśmy na nich skazani, to apeluję: opanujcie się i zajmijcie się futbolem, bo to rzutuje na całokształt waszej pracy. Tyle że od roku namawiamy działaczy, aby była gruba kreska, a zamiast tego, co chwilę wyskakuje coś nowego. Tak nie może być. Weźmy się do roboty. Piłka nas łączy i dmuchamy w jedną trąbę. Nie mówimy tego złośliwie, lecz przytaczamy fakty, z którymi trzeba od nowego roku skończyć! Mam nadzieję, że tak będzie, bo to, co się dzieje, ta atmosfera przy i wokół PZPN jest nie do przyjęcia - kończy Tomaszewski.

