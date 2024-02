Jan Tomaszewski ostro o aferach w PZPN! Poruszył temat alkoholu, zadał Kuleszy kąśliwe pytanie

Jan Tomaszewski komentuje afery wokół PZPN

Rok 2023 był bardzo zły dla samej reprezentacji Polski i całego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Biało-Czerwoni grali bardzo słabo i zawalili eliminacje EURO 2024, a w PZPN afera goniła aferę. Teraz nasi piłkarze stoją przed szansą zamazania złego wrażenia, ale muszą awansować na wspomniane mistrzostwa Europy wygrywając marcowe baraże, co na pewno nie będzie łatwiejsze niż wyjście z grupy. PZPN również musi popracować nad swoim wizerunkiem, bowiem wciąż jest o nim głośno, ale raczej nie w pozytywnym znaczeniu. W ostatnim czasie działaczom zarzuca się m.in. nadużywanie alkoholu przy okazji zgrupowań czy innych wydarzeń. Na te oskarżenia mocno odpowiada prezes Cezary Kulesza, ale Jan Tomaszewski nie ze wszystkimi słowami sternika polskiej piłki się zgadza.

Tomaszewski kąśliwie odpowiada na słowa Cezarego Kuleszy

Przy okazji gali Tygodnika „Piłka Nożna” prezes PZPN został zapytany przez „Super Express” o to, jak odniesie się do nieprzychylnych artykułów i komentarzy skierowanych w stronę związku, również odnoszących się do ewentualnego nadużywania alkoholu. – Trudno mi na to reagować, każdy reaguje tak jak uważa. Ja nie przyjmuję tej krytyki, bo żeby stwierdzić, że ktoś jest pijany, to potrzebny jest alkomat. (…) Można różne rzeczy pisać, ale to są rzeczy niesprawdzone i ja mam na to dowody – powiedział Cezary Kulesza.

Jan Tomaszewski słysząc te słowa uśmiechnął się i postanowił zadać prezesowi pytanie. – Mam pytanie do prezesa Kuleszy. Jak wyrzucono tych czterech 17-latków z mistrzostw świata w Indonezji, czy tam był alkomat? Że ta czwórka została wykluczona? – zastanawiał się legendarny bramkarz i podkreślił, że problemem jest nie tylko alkohol, ale szereg innych zachowań – Tu nie chodzi o alkomat, tu chodzi o zachowanie, tu chodzi o różnego rodzaje wpadki, wzięcie na pokład nieodpowiednich osób i stąd się biorą te afery. Ja niejednokrotnie apelowałem - skreślić to wszystko grubą kreską i skupić się na barażach – powiedział Jan Tomaszewski w naszym programie na żywo.