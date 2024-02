Jan Tomaszewski szczerze o szansach Polaków w Lidze Narodów! Jasny komentarz, nie ma nawet cienia wątpliwości!

Aż portfel nam zadrżał na wieści o cenie rosołu u Lewandowskiego. Fortuna to mało powiedziane, cena zwala z nóg

Jan Tomaszewski wieści przyszłość reprezentacji Polski. Czy utrzymamy się w Lidze Narodów?

Mimo ciężkiego losowania reprezentacji Polski, Jan Tomaszewski nie ma wątpliwości, że Polacy mogą wywalczyć utrzymanie w dywizji A rozgrywek. Jak mówi legenda polskiego sportu w rozmowie z "Super Expressem", trzecie miejsce w grupie jest jak najbardziej w zasięgu drużyny prowadzonej przez Michała Probierza. O ile legenda nie wierzy w to, żebyśmy byli w stanie wygrac grupę, a więc osiągnąć dobre rezultaty przeciwko Chorwacji i Portugalii, tak nie wyklucza, że może reprezentacji uda się powalczyć w starciach z mocniejszymi "na papierze" rywalami.

- Oczywiście, trzecie miejsce jest w naszym zasięgu. (...) Jesteśmy w stanie się utrzymać i to powinno być naszym celem! A nie cel - wygrać grupę. Ja bym chciał, żebyśmy wygrali grupę, ale czym? Drużyny nie mamy. Ale może złapiemy punkcik na Portugalii, czy Chorwacji, ale to nie wiemy, jak te kraje podejdą do tego. (...) Bardzo dobrze, że mamy takich przeciwników. - powiedział Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".