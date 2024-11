i Autor: BRUNNER/Super Express Jan Tomaszewski

Problemy legendy

Jan Tomaszewski w szpitalu. Specjalny program o reprezentacji Polski odwołany

We wtorek 12 listopada o godzinie 12:00 planowaliśmy specjalny live z Janem Tomaszewskim o zbliżających się meczach reprezentacji Polski z Portugalią i Szkocją w Lidze Narodów. Niestety musieliśmy go odwołać, ponieważ pan Jan gorzej się poczuł i trafił do szpitala. Widzów i czytelników „Super Expressu” przepraszamy.