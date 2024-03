i Autor: Cyfrasport Jerzy Dudek

Podarunek od menedżera The Reds

Jerzy Dudek i jego wyjątkowe urodziny w Liverpoolu. Nie zapomniał o nim nawet Juergen Klopp

To był wyjątkowy dzień dla legendy reprezentacji Polski. Zapamięta go na długo. 23 marca Jerzy Dudek skończył 51 lat. Najpierw był mecz legend Liverpoolu z Ajaksem, a potem zaskoczył go menedżer Juergen Klopp. Co niemiecki menedżer The Reds podarował słynnemu bramkarzowi?