Jerzy Dudek nie zapomniał o potrzebujących młodych sportowcach. Wielki gest i serce legendy reprezentacji Polski

Koszulka od Stoiczkowa i premiera Tuska

Charytatywny bal w Krakowie zorganizowała Fundacja "Dzielmy się Uśmiechem im. Krystiana Popieli". To były piłkarz, który przed pięcioma laty zginął w wypadku samochodowym na autostradzie. Jego rodzice Agnieszka i Jarosław Popiela - były piłkarz klubów ekstraklasy - założyli fundację. W ten sposób oddali pamięć zmarłemu synowi, ale ich przesłaniem było niesienie pomocy młodym sportowcom, którzy dochodzą do zdrowia po wypadkach, urazach i chorobach. Co roku organizują charytatywny bal podczas którego można wylicytować wiele przedmiotów związanych ze sportem. W tym roku na aukcji znalazły się m.in. koszulki z podpisami polskich gwiazd futbolu - Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Jakuba Kiwiora czy Arkadiusza Milika. Był nawet trykot Christo Stoiczkowa, legendy bułgarskiego futbolu i zdobywcy Złotej Piłki z 1994 roku, z jego autografem i specjalną dedykacją napisaną przez niego po... polsku. Koszulkę z podpisem przekazał także premier polskiego rządu Donald Tusk.

Dudek wylicytował kilka przedmiotów

Na balu nie zabrakło gwiazd polskiego sportu. Pojawił się były napastnik reprezentacji Polski - Jan Domarski, strzelec gola w pamiętnym meczu z Anglią na Wembley w 1973 roku, który dał nam awans na mistrzostwa świata. Był wyśmienity siatkarz Krzysztof Ignaczak czy rajdowiec Kajetan Kajetanowicz. Na balu obecny także wspomniany powyżej Jerzy Dudek, który wylicytował kilka przedmiotów. Była to m.in. koszulka piłkarza Chelsea z dwoma biletami na mecze klubu ze Stamford Bridge. Stał się także posiadaczem... oryginalnej maski samochodowej. Słynny bramkarz także stanął do wyścigu o koszulkę Stoiczkowa, ale jednak tym razem został przelicytowany. Goście mogli m.in. zakupić jego koszulkę z występów w Realu Madryt.

Wieczór pełen serca, uśmiechów i hojności

"Cóż za niesamowity wieczór pełen serca, uśmiechów i hojności! Dziękujemy. Nasze serca wciąż biją szybciej, a emocje związane z tym wyjątkowym wydarzeniem nie opadają. Wdzięczność, jaką odczuwamy, jest ogromna. Wspólnie stworzyliśmy coś pięknego, co ma realny wpływ na życie innych. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, licytującym, osobą, które pomogły nam przy tym wydarzeniu i wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjątkowego sukcesu. Razem pokazaliśmy, że jednocześnie możemy mieć świetną zabawę i czynić dobro dla innych" - taki komentarz zamieściła Fundacja "Dzielmy się Uśmiechem im. Krystiana Popieli" w mediach społecznościowych.

