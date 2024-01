Jest oficjalny zwiastun filmu KUBA! Premiera produkcji opowiadającej o legendarnym Jakubie Błaszczykowskim coraz bliżej

Amazon Prime publikuje oficjalny zwiastun zapowiadający najnowszą produkcję sportową – KUBA. W filmie zobaczymy wzloty i upadki Kuby, prywatne życie i piłkarską drogę. Nie zabraknie emocji, trudnych tematów i szczerych do bólu słów – płynących nie tylko z ust samego Błaszczykowskiego. Widzowie będą mogli towarzyszyć legendarnemu piłkarzowi w najważniejszych momentach piłkarskiej kariery: od pierwszych amatorskich meczów w rodzinnych Truskolasach, przez decydujące bramki w starciach z klubami Bundesligi, gol przeciwko Rosji na Euro 2012, finał Ligi Mistrzów w 2013 roku, nieodżałowany karny w meczu z Portugalią na Euro 2016, aż po zakończenie piłkarskiej kariery latem 2023 roku. Dokument będzie dostępny dla polskich klientów Prime Video wyłącznie w serwisie w ramach subskrypcji. Klienci Prime Video mogą cieszyć się oszczędnościami, wygodą i dostępem do rozrywki w ramach jednej subskrypcji za 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

W filmie, oprócz samego Kuby Błaszczykowskiego i bliskich, zobaczymy również związane z Kubą zasłużone postaci z piłkarskiego świata, m.in. Jürgena Kloppa, Roberta Lewandowskiego, İlkay Gündoğana, Matsa Hummelsa, Marco Reusa, Adama Nawałkę, Łukasza Piszczka, Jerzego Brzęczka i wielu innych.

Oprócz historii z boiska piłkarskiego, KUBA ukaże również niepokazywaną dotąd twarz Błaszczykowskiego, portretując jego prywatne, nieznane kibicom oblicze i odsłaniając wątki osobiste. Widzowie poznają Kubę z innej, nieujawnionej do tej pory przez bohatera strony.

– W moim życiu wiele razy się potykałem i się tego nie wstydzę. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że moja historia stanie się inspiracją dla młodego pokolenia. Bo po każdej porażce można się podnieść. Podczas pracy z ekipą filmową nie gryzłem się w język, nie chowałem się za wyuczonymi formułkami.I cieszę się, że tę autentyczność udało się przenieść na ekran – mówi Kuba Błaszczykowski.

KUBA to druga współpraca Amazon Prime i Papaya Films po dokumencie Lewandowski. Nieznany, a zarazem kolejny dokument sportowy osadzony w świecie piłkarskim. Producentem kreatywnym filmu jest Kacper Sawicki, a reżyserem Jan Dybus. Za zdjęcia odpowiadają Marianna Klein i Igor Połaniewicz.

– Kuba wpuścił naszą ekipę do swojego życia, bez cenzury, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. Dzięki temu udało się nam uchwycić jego mocny charakter, upartość w dążeniu do celu i bezkompromisową osobowość. Trudno mi sobie wyobrazić lepszego filmowego bohatera – człowieka pełnego emocji, zabawnego, ale też takiego, który nie wstydzi się swoich potknięć. Historia Kuby jest uniwersalna i wierzę, że poruszy nie tylko fanów interesujących się na co dzień piłką nożną – mówi Jan Dybus.