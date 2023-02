Jest reakcja u Roberta Lewandowskiego na wizytę Joe Bidena. Pojawiło się nawet zdjęcie. Wielu będzie w szoku

Na ten moment czekało wielu Polaków i Ukraińców. Joe Biden kolejny raz pojawił się w naszym kraju, prezydent Stanów Zjednoczonych pojechał także do naszego wschodniego sąsiada. W Kijowie spotkał się z "Głową Ukrainy" Wołodymyrem Zełenskim. Wiele osób nie mogło się doczekać jego przyjazdu. W końcu jednak stało się to faktem. To jeden z głównych tematów dyskusji w ostatnich dniach. Nic dziwnego, że reagują na to przeróżne firmy czy osoby publiczne. Reakcja pojawiła się także na profilu jednego z biznesów Roberta Lewandowskiego, jego restauracji Nine's. Nikt się tego nie mógł spodziewać!

Wizyta Joe Bidena w Polsce. Jest reakcja u Roberta Lewandowskiego

Szanse na to, że Joe Biden pojawi się w restauracji Polaka są w sumie zerowe. Jeśli jednak fani prezydenta lub samego piłkarza chcieliby spróbować wyjątkowej "prezydenckiej pizzy" mogą wybrać się do Nine's. Informacja o tym pojawiła się na Instagramie restauracji. W pizzę wbito także flagę Stanów Zjednoczonych.

Nie wiadomo, ile ma kosztować specjalna "prezydencka pizza" w restauracji Nine's. Jej zdjęcie można zobaczyć na Instagramie.

Robert Lewandowski w restauracji Nine's. Zobacz zdjęcia restauracji.

Joe Biden w Europie. Pierwsza taka sytuacja w historii

Przypomnijmy, że to pierwsza sytuacja, gdy prezydent USA pojawił się na terenie objętym wojną, gdzie nie biorą udziału amerykańskie wojska. Z pewnością wymagała wielkich środków bezpieczeństwa i przygotowania wszystkiego i dopinania na ostatni guzik.

Joe Biden spotkał się z Andrzejem Dudą. Co powie w Warszawie prezydent USA?

