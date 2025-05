Robert Lewandowski chce odpocząć po męczącym sezonie

Robert Lewandowski właśnie zakończył bardzo udany dla siebie sezon. W barwach Barcelony we wszystkich rozgrywkach w tej kampanii strzelił 42 gole, a łącznie ma już 101 bramek w barwach „Dumy Katalonii”. Sezon drużyna zakończyła z trzema trofeami – mistrzostwem, pucharem oraz superpucharem Hiszpanii. Polak ma więc powody do zadowolenia, choć jak sam przyznał, odczuwa smutek, że nie udało mu się wywalczyć Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca LaLigi – napastnik Barcelony trafiał do siatki 27 razy, a pierwszy Kyliana Mbappe z Realu Madryt łącznie pokonywał bramkarzy rywali 31 razy. Z pewnością był to bardzo wymagający sezon dla niespełna 37-letniego zawodnika, a pod koniec rozgrywek zmagał się nawet z kontuzją, przez którą wypadł na kilka bardzo ważnych spotkań.

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka

Właśnie przeciążeniem organizmu Lewandowski argumentował swoją decyzję. – Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem zdecydowaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski – czytamy w komunikacie. Z jednej strony trudno dziwić się Lewandowskiemu, że ten postanowił odpuścić czerwcowe zgrupowanie kadry – „Lewy” wie, że musi coraz baczniej dbać o swój organizm, by móc występować w najważniejszych spotkaniach na najwyższym poziomie. Z drugiej jednak strony polscy kibice oczekują, że póki kapitan Biało-Czerwonych nie zakończył kariery w kadrze, to powinien wspierać ją, tym bardziej, że 10 czerwca rozegramy jeden z ważniejszych meczów eliminacji mistrzostw świata przeciwko Finlandii na wyjeździe.

Decyzja Robert Lewandowskiego podzieliła kibiców reprezentacji Polski

Wielu fanów swoje niezadowolenie wyraziło w komentarzach na portalu X, a część z nich zdecydowanie nie nadawała się do cytowania. „Ch*** nie kapitan”, „Lewandowski jest kapitanem reprezentacji i powinien dawać przykład. Powinien pojawić się tym zgrupowaniu nawet jeśli miałby być oszczędzany i miałby wejść na 5 minut w meczu z Mołdawią dla kibiców”, „Oddaj opaskę Lewandowski”, „Lewandowski nie przyjedzie na reprezentację w czerwcu. Nie są nam potrzebne jego występy już do niczego. Od miesiąca się opiep****, a teraz po dwóch golach w ostatnim meczu sezonu, jedzie grzać się na plaży. Zakończmy to” – pisali niezadowoleni fani.

Nie brakuje jednak głosów broniących Lewandowskiego, czy też wyśmiewających tych oburzonych kibiców. „Pan Piłkarz Lewandowski może robić, co uważa za stosowne”, „Podczas meczów reprezentacji mówią, że Lewandowski g**no daje reprezentacji i najlepiej to emerytura, a teraz wielkie oburzenie, że chce odpocząć po sezonie. Niesamowite jak naszemu narodowi nie da się dogodzić”, „Lewandowski jest też w takim wieku, że musi chyba więcej czasu w roku poświęcać na odpoczynek i regenerację. Nie może biegać za każdą piłką, którą gdzieś tam ktoś kopnął i leci. Nie myliłbym tego z „utratą serca””, „Lewandowski ma już bliżej, niż dalej. Powinniśmy go traktować jak asa w rękawie z najtrudniejszymi rywalami, a nie oczekiwać, że będzie grał w każdym meczu po 90 minut. W pełni zrozumiała decyzja” – czytamy.