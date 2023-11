Krzysztof Piątek odpalił pistolety! Na ten moment czekał pół roku

Przed startem nowego sezonu Piątek zmienił klub. Przeniósł się do Istanbul BB. Jednak początek w tureckim klubie nie należał do udanych. Kadrowicz nie mógł się przełamać, a ponadto miał problemy ze zdrowiem. Wydaje się, że to co najgorsze już za nim. Bramkarza Ankaragucu pokonał dwa razy w pierwszej połowie. Potrzebował na to niespełna piętnaście minut. Na ten moment polski napastnik czekał ponad pięć miesięcy. Poprzednią bramkę zdobył w maju, gdy występował we włoskiej Salernitanie. Pokonał wtedy bramkarza Empoli- Dobrze jest wrócić. Ważny punkt dla klubu - napisał Piątek na swoim profilu na Instagramie zamieszczając zdjęcia ze starcia z Ankaragucu.

Po golach mógł zaprezentować swoją cieszynkę, jak strzela z pistoletów. - Pistolety naładowane - skomentował Mateusz Klich, były pomocnik kadry. Klub polskiego napastnika zajmuje w lidze dopiero 17. miejsce, które oznacza degradację. W następnej kolejce (12.11) przed drużyną Piątka derby Stambułu z Besiktasem.

Krzysztof Piątek (Basaksehir) strzelił dwa gole w niedzielnym starciu 11. kolejki Super Lig z Ankaragucu (3:3). ⚽️⚽️⚽️Pełne 90 minut na ławce rezerwowych przesiedział za to bramkarz Rafał Gikiewicz (Ankaragucu) 🇵🇱Źródło: beIN SPORTS#piątek #gol #polska #turcja #basaksehir pic.twitter.com/Hq68pDzXeW— Polskie akcenty (@hubert_pawlik14) November 5, 2023

Ruszyła maszyna 🔫🔫🔫 Piątek z drugim golempic.twitter.com/9CGDZL7Zo2— Filip Cieśliński (@FilipCieslinski) November 5, 2023

