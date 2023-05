Kucharski błyskawicznie ripostuje przyjaciela Lewandowskiego. Ostre przepychanki w mediach

Konflikt Lewandowskiego z jego byłym agentem trwa już od lat, a niedawno sprawa przeniosła się na salę sądową. Cezary Kucharski jest oskarżony przez Roberta Lewandowskiego o szantaż, a dowodem na to mają być rozmowy nagrane przez piłkarza. Zdaniem byłego piłkarza Legii nagrania, które przedstawił Lewandowski, są spreparowane i to jedna z jego linii obrony. Ale konflikt nie trwa tylko w sferze sądowej rozprawy. Kucharski po tym, jak wrócił do zdrowia po groźnej chorobie, postanowił mocno uderzyć w Lewandowskiego w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”. Teraz co chwila możemy usłyszeć kolejne ataki to z jednej, to z drugiej strony. Były agent Lewandowskiego mocno wypowiedział się m.in. na temat Tomasza Zawiślaka, a po jego odpowiedzi, szybko zripostował przyjaciela Lewandowskiego.

Kucharski od razu odpowiada Zawiślakowi

Ten wątek rozpoczął się znów od „ciosu” jaki wyprowadził Kucharski, który blokował wiele pomysłów Tomasza Zawiślaka, a określił je mianem „beznadziejnie głupich”. Przyjaciel Lewandowskiego poczuł się urażony i w rozmowie z „Radiem Zet” odbił piłeczkę stwierdzając, że Kucharski z kolei chciał, aby piłkarz reklamował... kabanosy.

Były reprezentant Polski nie czekał długo z odpowiedzią. Zaprzeczył słowom Zawiślaka i wyliczył swojego zasługi dla Lewandowskiego w krótkim wpisie w mediach społecznościowych. – Na pewno nie namawiałem Roberta Lewandowskiego na reklamę kabanosów (Zawiślak zmyśla), ale pamiętam, że podpisałem z: Nike, Coca-Cola, EA, Panasonic, Gilette, Head&Shoulders, T-mobile a poza tym kluczowe z Lechem, BVB i Bayernem – napisał na Twitterze Kucharski.

na pewno nie namawiałem R.Lewandowskiego na reklamę kabanosów(Zawiślak zmyśla)ale pamiętam,że podpisałem z: Nike,Coca-Cola,EA,Panasonic,Gilette, Head&Shoulders,T-mobile a poza tym kluczowe z Lechem,BVB i Bayernem⚽️a teraz wracam do oglądania świetnego meczu LM Interu z Milanem👌— Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) May 10, 2023