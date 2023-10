Legenda nie zostawiła cienia złudzeń w sprawie Arkadiusza Milika. Grzegorz Lato pokusił się o niespodziewane porównanie, padło jedno nazwisko

Po tym wyznaniu Zbigniewa Bońka szczęki opadły nam do samej ziemi. Wrócił do Paulo Sousy, tego się nie spodziewaliśmy

Powiedział to głośno

Legenda polskiej kadry podsumowała Michała Probierza! Jasne słowa, zdradził, czy go popiera

To nie było udane zgrupowanie dla reprezentacji Polski, a przede wszystkim dla Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu przy nieobecności Roberta Lewandowskiego został napastnikiem nr 1 w kadrze i spodziewano się, że weźmie na swoje barki odpowiedzialność za zdobywanie bramek. Niestety po raz kolejny skuteczność Milika w biało-czerwonych barwach była fatalna i nie było powodów do dobrych ocen. Kibice pamiętają zawodnikowi przede wszystkim zmarnowaną okazję z meczu z Mołdawią, w której nie trafił do siatki z kilku metrów.

Sonda Czy Arkadiusz Milik powinien być powoływany do reprezentacji Polski? Tak Nie

Lato jasno o Miliku. Padło porównanie

Ponownie więc Milik musiał mierzyć się z ogromną krytyką. Problemy 29-latka zauważa również Grzegorz Lato. - Ma olbrzymią liczbę sytuacji do zdobycia bramek, ale nie potrafi ich wykorzystać - powiedział były reprezentant Polski w rozmowie z portalem i.pl. Lato pokusił się porównanie Milika do napastnika, który w kadrze występował przed laty i również brakowało mu skuteczności.

Michał Probierz znów w ogniu krytyki. Były zawodnik nie zamierzał przejść obok tego obojętnie. Dosadne słowa o pomyśle selekcjonera

- Dawno temu w reprezentacji grał Krzysztof Warzycha, który był królem strzelców w Polsce i Grecji, w lidze zdobywał mnóstwo bramek, ale w kadrze wyglądało to słabo. Tej znakomitej skuteczności nie potrafił przełożyć na grę z orzełkiem na piersi i widzę tutaj pewną analogię - zauważył Lato. Według byłego prezesa PZPN Milik potrzebuje przełamania. - Myślę, że Arek musi się przełamać, czasami jedna bramka potrafi wiele zmienić i na to liczę - podkreślił.