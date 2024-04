Legendarny ligowiec na ratunek reprezentacji Polski. Grał w historycznym meczu z Niemcami. Tego powołania nikt się nie spodziewał

Sobota korki na kołku zawiesił w 2022 roku. Ze stolicy Dolnego Śląska ruszył za granicę, reprezentując barwy Club Brugge i FC Sankt Pauli. Zagrał także 18 razy w reprezentacji Polski, w tym m.in. w słynnym meczu z Niemcami - wygranym przez kadrę Adama Nawałki 2:0 w październiku 2014 roku. Wcześniej zdążył ze Śląskiem Wrocław sięgnąć po mistrzostwo Polski i Superpuchar Polski.

Sobota zamieni reprezentacyjne korki na halówki. Nie od dziś wiadomo, że po zakończeniu kariery w Śląsku Wrocław (wrócił do ekipy WKS na koniec kariery) zdecydował się przejść na futsal i reprezentować klub Dreman Opole Komprachcice. Radzi sobie tam na tyle dobrze, że został powołany do reprezentacji Polski w futsalu na finałowe mecze z Chorwacją. One zadecydują o awansie Biało-Czerwonych do mistrzostw Świata. Sobota i Sebastian Grubalski zastąpią kontuzjowanych Jakuba Kąkola i Michała Marka.

36-letni Sobota rozegrał w tym sezonie 27 meczów dla Dremana Opole Komprachcice i zdobył 24 gole. Jego drużyna plasuje się obecnie na piątym miejscu w piłkarskiej ligowej tabeli.