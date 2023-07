Fernando Santos w końcu to z siebie wydusił. Do teraz nie może się z tym pogodzić, w jego głowie było tylko jedno pytanie

Co za przemiana! Zarośnięty Lewandowski spaceruje po Warszawie. Byliśmy w głębokim szoku, gdy go zobaczyliśmy

Podczas przerwy między kolejnymi sezonami La Liga, Robert Lewandowski postanowił spędzić trochę czasu ze swoją rodziną w Polsce. Kapitan reprezentacji Polski mógł zaskoczyć wielu kibiców, którzy mijali go na ulicach Warszawy, pokazując się z zarostem, z którym do tej pory nie mieliśmy okazji widywać go zbyt często. Uwagę co bardziej uważnych fanów mógł przyciągnąć pewien element ubioru Lewandowskiego, a dokładniej buty. Za parę trzeba zapłacić aż kilka tysięcy złotych.

Piekielnie drogie buty Roberta Lewandowskiego! Wielu Polaków zarabia tyle w miesiąc

Robert Lewandowski od dawna zalicza się do grona najlepiej zarabiających Polaków, co idzie oczywiście w parze z jego wybitną grą w barwach Bayernu Monachium, a ostatnio również FC Barcelonie. Kapitan reprezentacji Polski oraz jego małżonka mogą pozwolić sobie więc na ubrania z wyższej półki, na które nie stać większości Polaków. Tak jak w przypadku obuwia, w jakim pojawił się teraz Robert Lewandowski.

Lewandowski wydał górę pieniędzy na bambosze jak z góralskiego targu! Znamy ich cenę, wielu nie może sobie na nie pozwolić

Buty, jakie miał na nogach kapitan reprezentacji Polski podczas spaceru po Warszawie to Zegna Triple Snitch Sneakers, za które zapłacić trzeba aż 3500 złotych, co jest porównywalne z miesięcznymi dochodami wielu Polaków. Z wyglądu mogą one przypominać wielu osobom bambosze, jakie możemy spotkać na targu w Zakopanem podczas zimowej wycieczki w góry.