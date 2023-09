Ludzie z UEFA nie mają wstydu! Jest decyzja w sprawie rosyjskich drużyn, wielka kontrowersja

Polacy nie uwierzą w to, co wypisują o Paulo Sousie. "Siwy bajerant" znowu w centrum zamieszania

Od kilkunastu miesięcy trwa najazd putinowskich wojsk na Ukrainę. Rosyjski sport zniknął z aren międzynarodowych, tuż po wybuchu wojny bardzo szybko z gry z reprezentacją Rosji zrezygnowała reprezentacja Polski. Do tego spotkania na szczęście by nie doszło, bowiem UEFA wkroczyła do gry i rosyjską federację zawiesiła. Od wielu miesięcy nie widzieliśmy w grze rosyjskich klubów i reprezentacji. To ma się niestety zmienić.

"UEFA jako pierwsza organizacja sportowa zareagowała na wojnę w Ukrainie i podjęła zdecydowane działania w lutym 2022 roku - zawieszając wszystkie rosyjskie drużyny w rozgrywkach, usuwając wydarzenia zaplanowane w Rosji, takie jak finał Ligi Mistrzów UEFA w Sankt Petersburgu i Superpuchar UEFA w Kazaniu i zerwanie umowy sponsorskiej z Gazpromem" - rozpoczęła tłumaczenia UEFA w specjalnym komunikacie.

Liga rosyjska wciąż gra, jej uczestnikiem jest chociażby Maciej Rybus, piłkarz Spartaka Moskwa. Polski pomocnik nie zdecydował się na opuszczenie Rosji i musi zadowolić się grą na jej terytorium. Rosyjskie kluby wciąż stoją przed szlabanem do piłkarskiej Europy. UEFA chce jednak ten szlaban uchylić rosyjskiej młodzieży.

"Jednak UEFA jest również świadoma, że ​​dzieci nie powinny być karane za czyny, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie dorośli, i jest głęboko przekonana, że ​​piłka nożna nigdy nie powinna rezygnować z wysyłania przesłania pokoju i nadziei. Szczególnie bolesne jest to, że w wyniku utrzymującego się konfliktu pokolenie nieletnich zostaje pozbawione prawa do rywalizacji w międzynarodowej piłce nożnej" - dodaje europejska centrala.

UEFA szuka i proponuje rozwiązania, w których rosyjskie drużyny młodzieżowe (męskie i żeńskie) wrócą do gry z rówieśnikami z innych krajów, jednocześnie uspokajając, że pozostałe drużyny i kluby z tego kraju będą zawieszone do końca konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Istnieją jednak obawy, że UEFA będzie konsekwentnie "odmrażać" rosyjski futbol w Europie. Szef UEFA Alexander Ceferin broni swoich decyzji, chcąc mieć na uwadze dobro najmłodszych.

"Zakazując dzieciom udziału w naszych turniejach, nie tylko nie uznajemy i nie przestrzegamy podstawowego prawa do ich całościowego rozwoju, ale bezpośrednio je dyskryminujemy. Zapewniając możliwości gry i rywalizacji z rówieśnikami z całej Europy, inwestujemy w - mamy nadzieję - przyszłe pokolenie, które będzie bystrzejsze i zdolniejsze, a także lepsze jutro" - powiedział Ceferin, cytowany przez oficjalną stronę UEFA.

