Kamil Kosowski o wyborze nowego selekcjonera kadry. "Jeśli będzie trzeba tupnąć..."

Ma ogromne doświadczenie w zasadzie pod każdym względem

Reprezentacja Polski była faworytem grupy, ale nie wiadomo, czy zdoła wywalczyć bezpośredni awans do EURO 2024. Trener Michał Probierz przejął kadrę w trudnym momencie. Jak ten wybór ocenia Kamil Kosowski, były pomocnik reprezentacji Polski? - Przejdźmy do samego Michała Probierza. Ma ogromne doświadczenie w zasadzie pod każdym względem - napisał Kamil Kosowski w felietonie "Trafił Kosa na piłkę" na łamach "Przeglądu Sportowego". - Widzieliśmy to podczas konferencji, bo możemy sobie wyobrazić, jak Michał zareagowałby na niektóre zadane pytania, gdyby pracował dalej w Cracovii - pewnie spotkanie z mediami skończyłoby się bardzo szybko albo nie poszłoby po myśli pytających. Tu był spokojny, wyważony, wiedział, że każde słowo będzie miało znaczenie. Michał ma obecnie inne zadanie, to zupełnie inna skala oraz posada. Mam nadzieję, że będzie kontynuował takie podejście, a nie że tylko na "dzień dobry" jestem taki fajny i grzeczny. Bo choć to nie jego charakter, to być może ten czas, gdy w końcu wyluzował, odpuścił i patrzy na pewne sprawy zupełnie inaczej. Miejmy świadomość, że trudne chwile mogą nadejść. (...) Jeśli jednak będzie trzeba tupnąć, to Probierz tupnie - dodał Kosowski w "Przeglądzie Sportowym".

Wojciech Szczęsny zmaże plamę w Juventusie? Były kadrowicz o sytuacji gwiazdy reprezentacji Polski

i Autor: Cyfrasport Michał Probierz

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej