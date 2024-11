Szymon Kołecki rozjeżdża reprezentację Polski po blamażu w Lidze Narodów. Ostra orka! Mocno odniósł się do piłkarzy

Kariera Macieja Rybusa po wybuchu wojny na Ukrainie znacząco przystopowała. Grający od 2017 r. w Rosji piłkarz ułożył sobie tam życie i założył rodzinę z żoną Laną. W marcu 2018 r. para wzięła ślub, a później doczekała się kilkuletnich dziś synów Roberta i Adriana. To właśnie rodzinnym wątkiem 35-latek tłumaczył decyzję o pozostaniu w kraju najeźdźcy, za którą w Polsce mocno oberwał. Gdy tylko w czerwcu 2022 r. zamienił Lokomotiw Moskwa na Spartak Moskwa, został odsunięty od reprezentacji i stracił szansę na mundial w Katarze. Od tamtej pory zaczął się jego zjazd, który doprowadził do obecnej sytuacji. Rybus po nieudanych sezonach w Spartaku i Rubinie Kazań jest obecnie zawodnikiem amatorskiego klubu Aminevo grającego w lidze ósemek i występuje tam na zasadach wolontariatu! To jednak nie koniec jego problemów, bo jeden ruch jego żony sprawił, że aż huczy o plotek o ich małżeństwie.

W obecnych czasach media społecznościowe są niczym zwierciadło, w którym widać naprawdę wiele. Czujni internetowi detektywi szybko wyłapali nagły ruch Lany, która usunęła z Instagrama wszystkie wspólne zdjęcia z mężem! Na jej profilu nie ma teraz jakiejkolwiek informacji o związku z Rybusem, a w opisie 28-latka przedstawia się pod panieńskim nazwiskiem Baimatowa. Co więcej, w ostatnich dniach modelka publikowała zdjęcia i filmiki z rodzinnych stron w Osetii, a konkretnie z Władykaukazu. To tylko podsyciło plotki o możliwym rozstaniu 66-krotnego reprezentanta Polski z żoną!

Jak Rybus poznał żonę?

Związek Rybusa i Lany Baimatowej rozpoczął się krótko po jego powrocie do Rosji w 2017 roku. Po sezonie spędzonym w Olympique Lyon piłkarz związał się z Lokomotiwem Moskwa i od razu po przyjeździe do rosyjskiej stolicy poznał późniejszą żonę.

"Poznaliśmy się w Moskwie, w restauracji, w której pracowałam jako menedżerka. Kiedy Maciej przyjechał do Rosji, aby zawrzeć umowę z Lokomotiwem Moskwa, przyszedł na obiad z naszym wspólnym znajomym. Potem zaczął przychodzić i na lunch, i na kolację, i po treningu. Dopóty, dopóki nie dałam mu swojego numeru telefonu" - wspominała początki ich relacji w jednym z wywiadów kobieta.

Co ciekawe, para wzięła aż dwa śluby. Najpierw zgodnie z osetyńską tradycją w 2018 r., a rok później w Łowiczu - rodzinnym mieście Rybusa. Po pięciu latach od ceremonii w Polsce wydaje się, że małżeństwo piłkarza wisi na włosku...