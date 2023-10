Marcin Bułka zachwyca we Francji. "Jest pewny siebie, ale ta pewność..."

Reprezentant Polski przejdzie do giganta światowej piłki? Co za doniesienia! Piłkarz komentuje plotki!

Potrafi zachować balans

Trzeba przyznać, że zachwyty nad polskim bramkarzem nie są w żaden sposób przesadzone. Bronią go wszystkie statystyki. W dziewięciu meczach w lidze aż sześć razy nie dał się pokonać. Puścił tylko cztery gole, najmniej w całych rozgrywkach. Do tego Nicea jest wiceliderem Ligue 1, a on został wyróżniony nagrodą na najlepszego zawodnika. - Jest pewny siebie, ale jego pewność nie przeradza się w pychę - ocenił Marek Jóźwiak, który obserwuje ligę francuską. - Poprawił grę nogami. Widać, że nad tym elementem mocno pracował i są tego efekty. Rozgrywa piłkę z obrońcami blisko siebie, a to wymaga od bramkarza koncentracji i odpowiedzialności. Potrafi zachować balans między podjęciem ryzyka, a graniem prostym podaniem. Na razie mu to wychodzi, bo we wcześniejszych latach różnie z tym bywało - wyznał.

Pobudzili go działania

Były kadrowicz zwrócił także uwagę na zmianę podejścia u młodego kadrowicza. - Właśnie jego wewnętrzna przemiana spowodowała, że jest teraz w takiej formie - ocenił ekspert. - Poukładał sobie wszystko w głowie. Najważniejsze, że powalczył o siebie. W Nicei powiedziano przed sezonem: stawiamy na niego. Wiedzieli, że mają chłopaka z bardzo dużym potencjałem, ale trzeba do niego dotrzeć i pobudzić do działania. Zrobili to w kapitalny sposób. A on się do tego przyłożył - podkreślił Jóźwiak w rozmowie z "Super Expressem".

