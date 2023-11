Mecz, który nic nam nie dał? Oceny piłkarzy reprezentacji Polski po meczu z Łotwą

Łukasz Skorupski - 4

Jedna interwencja, choć szumnie nazywamy to interwencją. Bez pracy, mogło się nawet obejść bez oceny.

Jan Bednarek, Mateusz Wieteska - 3

Trudno było coś zepsuć. Skorzystali z tej okazji. Obaj niczym się nie wyróżnili, bo jeśli Łotysze próbowali cokolwiek stworzyć - nie było to wynikiem ich błędu.

Jakub Kiwior 3,5

Jedno ciekawe podanie z linii obrony bezpośrednio do Roberta Lewandowskiego. Pewny w obronie, ale dzisiaj poprzeczka leżała niemalże na ziemi.

Przemysław Frankowski - 3

Gol i nic poza tym. Jedno tragiczne zagranie, które napędziło groźną kontrę Łotyszy. To na jego stronie do 60. minuty szalał Eduards Daskevics. Nie wchodził w pojedynki, zbyt bojaźliwie.

Damian Szymański - 2,5

Zabezpieczał, co nie było trudne w tym meczu. W spotkaniach z tego typu rywalem można oczekiwać więcej gry do przodu, tego trochę zabrakło.

Sebastian Szymański - 2,5

Trudno było mu rozgrywać w gąszczu łotewskich słabeuszy, raz "podpalił się" w pierwszej połowie, bo uderzył z woleja z dystansu, a mógł wejść z piłką w pole karne.

Jakub Piotrowski - 2,5

Taki sam impet, jak w meczu z Czechami. Podobnie z piłką przy nodze. Widać, że jest to piłkarz, który gra twardo i to się może podobać. To się może przydać kadrze, gdy wróci do niej Jakub Moder i Piotr Zieliński.

Nikola Zalewski - 4

Piękna asysta, wydawać się może, że na treningach AS Roma musi zmagać się z większymi boiskowymi problemami. Potwierdził optymalną dyspozycję z meczu z Czechami

Adam Buksa - 2,5

Nie za bardzo słuchała się go piłka. Zwłaszcza w pierwszej połowie. Równie przeciętny występ jak z Czechami. Może nawet słabiej

Robert Lewandowski - 4

Szukał gola i w końcu strzelił. Nie tracił piłek, zbyt wiele nie dostawał. W zasadzie miał jedną sytuację, którą wykorzystał. W takich meczach kiedyś bywał bezlitosny, aplikując trzy, cztery gole słabeuszom. Dziś musimy zadowolić się jedną bramką.

Rezerwowi:

Karol Świderski - 2

Zmiana porównywalna do tej, którą dał Buksa w meczu z Czechami

Karol Struski - 2,5

Jeden zablokowany strzał, jedno złe podanie. Pierwsze koty za płoty, potencjał (ewentualny) przydatności w kadrze jeszcze do odkrycia.

Bartosz Slisz - 3

Silny, z piłką pewny. Raz dobrze rozegrał akcję na tempie. Miał niewiele szans, by się pokazać.

Marcin Bułka - 4,5

Świetna interwencja, kilka pewnie przechwyconych piłek. Pozytywny pobyt między słupkami.

Kamil Grosicki, Bartłomiej Wdowik - grali zbyt krótko, aby ich ocenić

