Miał trenować reprezentację Polski... wybrał kobiety! Oficjalnie, Herve Renard z nową posadą!

Herve Renard zadecydował o swojej przyszłości! Trener Arabii Saudyjskiej, który łączony był swego czasu z trenowaniem reprezentacji Polski w piłkę nożną, zadecydował o tym, aby przyjąć ofertę francuskiej federacji piłkarskiej i objąć tamtejszą kadrę pań. Szkoleniowiec z Francuzkami popracuje do końca Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mamy potwierdzenie!

Herve Renard z nową posadą. Objął reprezentację Francji kobiet!

Renard łączony był z pracą w reprezentacji Polski tuż po mistrzostwach świata w Katarze, gdy pewnym stało się, że z "Biało-Czerwonymi" pracować dłużej nie będzie Czesław Michniewicz. Francuz, znany głównie dzięki pracy z afrykańskimi reprezentacjami narodowymi i Arabią Saudyjską, którą doprowadził do zwycięstwa nad Argentyną ostatecznie nie dostał pracy w Polsce, co nie zmieniało faktu, że przestał deklarować chęć zmiany pracodawcy. Ostatecznie Renard dostał do poprowadzenia kadrę narodową Francji kobiet, co zostało potwierdzone dziś przez francuską federację piłkarską.

- Hevre Renard nowym trenerem kobiecej reprezentacji Francji. Francuski szkoleniowiec zakontraktowany do sierpnia 2024 roku - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

🖊️ 𝙃𝙚𝙧𝙫𝙚́ 𝙍𝙚𝙣𝙖𝙧𝙙 est le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France Féminine 🇫🇷Le technicien français s'est engagé jusqu'en août 2024.#FiersdetreBleues pic.twitter.com/O48SxTX29i— Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 30, 2023