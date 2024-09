Michał Probierz o urazie Roberta Lewandowskiego i występie Kuby Kiwiora. Padły słowa o golfie

O przebiegu meczu:

- Wynik jest kluczowy - powiedział trener Michał Probierz w TVP Sport. - Widać, że drużyna po barażach nabrała kształtu - powiedział trener Michał Probierz w TVP Sport. - Wielu zawodników robi postęp. Wiemy, że popełniamy błędy. Nie możemy tak wejść w mecz, jak to zrobiliśmy w drugiej połowie. Uczulaliśmy na to. Po tej bramce graliśmy jeszcze lepiej. Ale potem znowu straciliśmy prosto bramką. Chwała chłopakom, że walczyli do końca, że odrobili to.

Szkocja - Polska: Oceny Polaków po spotkaniu Ligi Narodów! Nicola Zalewski bohaterem, a kto zawalił ten mecz?

O zejściu kapitana:

- Lewandowski miał lekki uraz, nie ma co ryzykować. To taka faza sezonu, gramy co miesiąc, trzeba o tym pamiętać. Cieszę się, że w Szkocji wygraliśmy. Nigdy tu nie byłem. To kolebka golfa.

Marcin Bułka o rywalizacji o miejsce w bramce kadry. Tak podsumował mecz ze Szkocją w Lidze Narodów

O straconych bramkach:

- Na pewno za łatwo straciliśmy te bramki. Będziemy nad tym pracować. Nie mieliśmy za dużo czasu na pewne elementy. Dlatego ten okres jest taki, że musimy te mecze przetrwać. Cieszylibyśmy się, gdybyśmy wygrali w Chorwacji i po to tam jedziemy. Jedziemy pewni siebie. To widać po zespole. Mecz z Walią był przełomowy, bo uwierzyli w to, że mogą grać w piłkę. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć jak z przeciwnikiem z naszej półki będziemy rywalizować. Okazuje się, że możemy to robić. Musimy popracować nad zmiennikami.

Szalony mecz Polaków w Szkocji! Z nieba do piekła i z powrotem! Zalewski bohaterem biało-czerwonych!

O występie Kuby Kiwiora:

- Trzeba pomóc Kubie. Nie będę tym, który będzie go obwiniał. Jest to przykre, że nie gra. To dla niego bolesne. Wierzę w to, że będzie silnym punktem reprezentacji, która go potrzebuje. Trzeba pochwalić Sebastian Walukiewicza.

Sebastian Szymański o wygranej ze Szkocją i strzelonym golu. Tak odniósł się do popełnionego błędu

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋 ⚽ 𝐏𝐎𝐄𝐙𝐉𝐀 😍Sebastian Szymański pięknym strzałem z dystansu daje nam prowadzenie 🔥🔴 📲 Oglądaj #SCOPOL online ▶️ https://t.co/22WHu0ed2s pic.twitter.com/j2X83DkFXp— TVP SPORT (@sport_tvppl) September 5, 2024

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

FB: MICHAŁ PROBIERZ WBIŁ SZPILKĘ W DZIENNIKARZY. STANOWCZY KOMENTARZ NA KONFERENCJI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.