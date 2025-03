Problemy zdrowotne Dawidowicza

Już przed zgrupowaniem selekcjoner miał problemy, bo z powodu kontuzji nie zjawili się w Warszawie: Piotr Zieliński, Nicola Zalewski i Sebastian Walukiewicz. Teraz okazuje się, że z powodów zdrowotnych zabraknie jeszcze jednego piłkarza z ligi włoskiej. - Paweł Dawidowicz nie jest brany pod uwagę w meczu z Litwą, a na drugi z Maltą, będzie już brany – powiedział krótko Probierz, nie zdradzając szczegółowo problemów Dawidowicza.

Polscy piłkarze pojechali do luksusowego kina. Nawet nie wiedzieli, co będą oglądać [GALERIA]

To już kolejny raz, kiedy ten piłkarz po powołaniu do kadry, z powodu problemów ze zdrowiem, nie może wystąpić w meczu reprezentacji. Ostatni raz obrońca Hellasu Werona zagrał w październiku przeciwko Chorwacji, ale zszedł z boiska w pierwszej połowie z powodu kontuzji. Probierz musiał zmierzyć się z pytaniami o to, jakie postępy zrobiła drużyna narodowa od kiedy jest on selekcjonerem, czyli od września 2023 roku.

- Jeśli chodzi o progres, to uważam, że momencie posiadania piłki potrafimy stworzyć wiele sytuacji. Z topowymi zespołami zabrakło nam skuteczności, ale podchodzimy wysoko do pressingu. Zawodnicy nie obawiali grać się z tym drużynami grać 1 na 1, a to jest kluczowe. Ale, żeby wygrać z takimi zespołami, to trzeba te szanse wykorzystywać – tłumaczył Probierz. Po jego wodzą biało-czerwoni rozegrali 17 meczów, z których 7 wygrali, 4 zremisowali i 6 przegrali.

Matty Cash wyszedł z hotelu i został otoczony. Co za sceny z udziałem reprezentanta Polski [ZDJĘCIA PAPARAZZI]