Musieliśmy usiąść, gdy dowiedzieliśmy się, jakie wykształcenie ma Kuba Błaszczykowski. Legenda reprezentacji może pękać z dumy

Jakub Błaszczykowski ma za sobą niezwykle bogatą karierę, zarówno klubową, jak i reprezentacyjną. Przez lata gry polski skrzydłowy sięgnął po kilka cennych trofeów, głównie w barwach Borussii Dortmund – z tą drużyną zdobył dwa mistrzostwa Niemiec, dwa Superpuchary oraz Puchar Niemiec, dotarł także do finału Ligi Mistrzów. Właśnie tam tworzył też pamiętne trio z Łukaszem Piszczkiem i Robertem Lewandowskim. Panowie grali regularnie razem także w reprezentacji Polski i byli trzonem zespołu występującego na EURO 2016, gdzie dotarliśmy do ćwierćfinału. Choć Błaszczykowski jest pamiętany często z tej imprezy przez niewykorzystanego karnego z Portugalią, to pamiętajmy, że zdobywał on niezwykle ważne bramki przeciwko Ukrainie i Szwajcarii oraz zanotował asystę w starciu z Irlandią Północną.

Wykształcenie Kuby Błaszczykowskiego budzi szacunek

W ostatnich latach jednak Błaszczykowskiego na boisku oglądaliśmy już zdecydowanie mniej. Często trapiły go kontuzje, których przez całą karierę miał niestety dość sporo. W 2019 roku wrócił do Wisły Kraków w roli piłkarza, a także współwłaściciela i choć nie zdołał utrzymać drużyny w Ekstraklasie, to wciąż jest bardzo aktywny w klubie i stara się przywrócić mu dawny blask. Karierę zakończył w 2023 roku, wówczas też pożegnał się z reprezentacją, wchodząc z orzełkiem na piersi na boisko po raz 109. w karierze w meczu towarzyskim z Niemcami.

Jakub Błaszczykowski jest z pewnością postacią o niezwykle bogatej historii, także tej pozaboiskowej. Okazuje się, że wyższe wykształcenie zdobył on w trakcie profesjonalnej gry w piłkę nożną i to tuż po najbardziej udanym turnieju w życiu, czyli mistrzostwach Europy 2016 rozgrywanych we Francji.