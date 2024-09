Nieprawdopodobne pudło reprezentanta Polski. Nie trafił do pustej bramki, wręcz niemożliwie! [WIDEO]

Czy Szczęsny powinien być powoływany do reprezentacji Polski? Były kadrowicz nie ma wątpliwości, nie widzi go w drużynie!

Od początku zespół Fenerbahce zaatakował z dużym impetem. W 2. minucie koledzy Polaka przeprowadzili dobrą akcję, a piłka trochę przypadkowo znalazła się pod nogami Szymańskiego metr przed bramką. Polski pomocnik miał ją na prawej, czyli gorszej swojej nodze. Ale i to nie usprawiedliwia go, że zagrał tak nieudolnie i nie potrafił skierować do bramki. Jeden z obrońców Antalaysporu zablokował piłkę przed linią bramkową, a drugi wybił w pole.

Na szczęście dla Polaka, jego koledzy byli bardziej skuteczni w tym meczu. Dusan Tadić w 63. min strzelił pierwszego gola, a w 81. min padła druga bramka po samobójczym trafieniu Thalissona Kelvena. Drużyna Polaka prowadzona przez słynnego Jose Mourinho wygrała 2:0 i jest wiceliderem tabeli ze stratą trzech punktów do Galatasaray. Szymański został zmieniony w 84. min przez Merta Yandasa. W zespole gospodarzy wystąpił pomocnik, niespełna 22-letni Jakub Kałuziński, który pojawiał się na murawie w 74 minucie. Szymański w dotychczasowych siedmiu meczach ligowych tego sezonu nie strzelił jeszcze gola, a zaliczył jedną asystę. Jedyne trafienie zanotował w meczu kwalifikacji Ligi Mistrzów swojej drużyny.

