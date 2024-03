Piotr Zieliński pociągnie kadrę w barażu z Estonią? Takie wsparcie gwiazdor Napoli otrzymał od selekcjonera reprezentacji Polski

Widać, ile wkłada energii w to, żeby grać

W ostatnich tygodniach Zieliński negocjował umowę z Napoli. Jednak nie zdecydował się na jej przedłużenie. Postanowił, że po sezonie zmieni klub. Nie został zgłoszony do Ligi Mistrzów, występował tylko w meczach w Serie A. - Nowa sytuacja dla niego, ale to doświadczony piłkarz - powiedział trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej przed meczem z Estonia w Warszawie. - Widać po treningach jak bardzo mu zależy. Widać, ile wkłada energii w to, żeby grać. Wie, że trudniejszy okres dla piłkarza, ale ma w mojej osobie pełne wsparcie - zadeklarował.

Długo powinien stanowić o trzonie reprezentacji

Zieliński był z kadrą na EURO 201 i EURO 2020 oraz na MŚ 2018 i 2022. Czy pomoże drużynie wywalczyć awans na kolejny turniej? - Gdy nie grał, to też zawsze często rozmawialiśmy - przyznał trener Probierz. - Wie, że jest bardzo ważny dla tej reprezentacji. To jest zawodnik, który jeszcze długo powinien stanowić o trzonie tej reprezentacji. Wierzę w to, że pokaże to w tych meczach i wszyscy będziemy zadowoleni po nich - podkreślił selekcjoner drużyny narodowej.

