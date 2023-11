Polska - Łotwa SKŁAD. Michał Probierz podjął decyzję, tak reprezentacja Polski zagra z Łotyszami

Niechlubny koniec Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Ta sytuacja może to jedynie przyspieszyć, jasny przekaz

Po zakończeniu przez reprezentację Polski rywalizacji w eliminacjach do nadchodzących mistrzostw Europy 2024, wielu fanów biało-czerwonych z pewnością wyobrażało sobie, że na mecz Polska – Łotwa przyjdą w nieco lepszych humorach, a biało-czerwoni będą mogli uczcić swój awans na Euro 2024. Tak się jednak nie stało i ostatni mecz Polaków w 2023 roku będzie w zasadzie meczem na osłodę na piłkarzy i kibiców.

Ostatni mecz biało-czerwonych w 2023 roku. Tak piłkarze wyjdą na mecz Polska – Łotwa SKŁAD

Po remisie 1:1 z Czechami selekcjoner Michał Probierz postanowił wystawić w meczu Polska – Łotwa swoją niemalże najsilniejszą jedenastkę, na ile to oczywiście możliwe. Dlatego więc w ataku pojawi się Robert Lewandowski, a jego partnerem będzie Adam Buksa. Dostępu do bramki strzec będzie tym razem jednak nie Wojciech Szczęsny, a Łukasz Skorupski i Marcin Bułka, którzy mają podzielić się czasem gry w meczu Polska – Łotwa. Powrót do składu zaliczył również Mateusz Wieteska.

Łukasz Skorupski – Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska, Jan Bednarek – Nikola Zalewski, Damian Szymański, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski – Robert Lewandowski, Adam Buksa