Szczęsny wygrał rywalizację z Peną?

Hiszpańskie media komentują, że Polak najwyraźniej wygrał rywalizację w bramce z Inakim Peną, który ponownie usiadł na ławce rezerwowych, a sam mecz uznano za demonstrację siły Barcelony. – Wydaje się, że Szczęsny jest już podstawowym bramkarzem, zastępując Penę – skomentował dziennik „Mundo Deportivo”, choć jeszcze niedawno hiszpańska prasa pisała o błędach Polaka, które miały na nowo otworzyć debatę nad obsadzeniem bramki Barcelony. To kolejne spotkanie Polaka w pierwszym składzie. Szczęsny podpisał kontrakt do końca sezonu na początku października, ale zadebiutował dopiero na początku stycznia, w meczu przeciwko czwartoligowcowi w Pucharze Króla. Po ligowym występie przeciwko Walencji Szczęsny zdążył już zagrać już we wszystkich rozgrywkach, w których uczestniczy Barca.

– Podjęliśmy decyzję o wystawieniu „Teka”. Jednym z powodów jest to, że z nim w bramce jeszcze nie przegraliśmy – wyjaśniał przed meczem trener Barcelony Hansi Flick. Dziennik „AS” zauważył jednak, że po raz kolejny Barca straciła co najmniej jedną bramkę, a Polak wpuścił ich już aż siedem w pięciu spotkaniach.

Barcelona była bliska porażki w ostatnim meczu przeciwko Benfice Lizbona w Lidze Mistrzów, po dwóch błędach Szczęsnego. Ostatecznie „Duma Katalonii” wygrała z Portugalczykami po szalonym spotkaniu 5:4.

Kataloński dziennik „Sport” wystawił w niedzielę polskiemu golkiperowi ocenę 6/10 zauważając, że nie miał dużo do powiedzenia przy straconej bramce. W drugiej połowie na boisko z ławki wszedł Robert Lewandowski, który strzelił bramkę. Z 17 trafieniami przewodzi w ligowej klasyfikacji strzelców.

„Marca” skwitowała po meczu zakończonym rozgromieniem Valencii: „AEMET (państwowa agencja meteorologiczna) nie wykrył huraganu Barcelony”. W najbliższym czasie Barcelona ponownie zmierzy się z Valencią w 1/4 finału Pucharu Króla. Spotkanie odbędzie się 6 lutego na Estadio Mestalla w Walencji.