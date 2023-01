Polski trener o zatrudnieniu Fernando Santosa. Mówi o stylu, wynikach i doświadczeniu nowego selekcjoner kadry

Gwarantuje odpowiednią jakość

Fernando Santos przez ostatnie lata pracował jako selekcjoner: najpierw Grecji, a potem Portugalii. - Wydaje się, że powinniśmy być spokojni, gdyż gwarantuje on odpowiednią jakość - powiedział trener Jan Urban w rozmowie PAP. - Styl prezentowany przez reprezentację Grecji czy Portugalii pod kierunkiem Santosa może nie porywał, ale wyniki świadczą o tym, że był skuteczny. Ważną sprawą dla selekcjonera będzie dostosowanie do polskiej rzeczywistości. Jeśli potrafił dobrze zarządzać reprezentacją Grecji, to i u nas sobie poradzi. Mimo wszystko trudno nam się porównywać do Portugalii, która zawsze ma ogromny potencjał i wielu znakomitych piłkarzy. On potrafił to potwierdzić wygrywając mistrzostwa Europy czy Ligę Narodów. Zobaczymy, jak wykorzysta nasze możliwości ofensywne. Nasza grupa eliminacyjna mistrzostw Europy nie jest aż tak bardzo trudna, ale wyniki w dwóch pierwszych meczach będą bardzo ważne, żeby praca w Polsce dobrze mu się poukładała – stwierdził.

Decydują umiejętności, a nie metryka

Kontrakt z Santosem został zawarty na dwa cykle eliminacji, do Euro 2024 i mistrzostw świata 2026. - Z wypowiedzi na konferencji prasowej wynikało, że tym razem selekcjoner ma pracować dłużej, ale myślę, że PZPN w jakiś sposób się zabezpieczył na wypadek jakiejś katastrofy w eliminacjach mistrzostw Europy. To normalna rzecz. Natomiast plan jest taki, żeby pracował dłużej – powiedział Urban i dodał: - Santos wyraźnie zaznaczył, że data urodzenia nie będzie decydować o tym, czy ktoś gra czy nie w reprezentacji. Decydujące będą umiejętności. Na konkretne decyzje przyjdzie jednak czas, jak trener rzeczywiście weźmie się za obserwację polskich piłkarzy, grających oczywiście w klubach zagranicznych. Natomiast fakt, że ma mieszkać w Warszawie świadczy o tym, że będzie też przyglądał się zawodnikom występującym na naszych boiskach. To też jest fajne – podkreślił.

