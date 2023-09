Portugalczycy nie mają litości dla Roberta Lewandowskiego. Wytoczyli najcięższe działa, zupełnie się nie kryli

Portugalia ostatnio nie kojarzy się w polskiej piłce najlepiej. Kibice dopiero co przeżywali dezercję Paulo Sousy, a kolejny trener z tego kraju nie okazał się dużo lepszy. Fernando Santos wytrzymał na stanowisku selekcjonera zaledwie kilka miesięcy i już po sześciu meczach został zwolniony, zostawiając reprezentację Polski na przedostatnim miejscu w grupie eliminacji do Euro 2024 z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Pod wodzą Portugalczyka tylko ta ostatnia drużyna okazała się słabsza, a cierpliwość szybko się skończyła. Obecnie Biało-Czerwoni pozostają bez selekcjonera i temat przedwczesnego rozstania z Santosem wciąż jest gorący. Zwłaszcza, że doszło do niego w atmosferze chaosu, co da się odczuć również w portugalskich mediach.

Portugalczycy wytoczyli najcięższe działa w kierunku Roberta Lewandowskiego

- Widziałem dwa ostatnie mecze polskiej kadry i dla mnie jest jasne, że zawodnicy, media i kibice chcieli innego trenera. Fernando Santos zawsze był szkoleniowcem słynącym z obrony. Nawet gdy ma bardzo mocny zespół, z wieloma świetnymi zawodnikami, preferuje podejście defensywne - powiedział w rozmowie ze Sport.pl dziennikarz portugalskiego "Record", Luis Avelas. W podobnym tonie wypowiedział się Sergio Pires z portalu Maisfutebol, który wprost obarczył winą Roberta Lewandowskiego!

- W Portugalii mówi się wręcz, że ostatnie wypowiedzi Roberta Lewandowskiego przesądziły o losie Fernando Santosa - stwierdził Pires. Według Portugalczyków kluczowe mogło być zdanie kapitana Polski po porażce z Albanią. - Trzeba zdać sobie sprawę, że musimy zmienić coś, żeby ta reprezentacja zobaczyła światełko w tunelu - powiedział wtedy Lewandowski, czym miał ich zdaniem zasugerować zmianę selekcjonera. - Mamy teraz w Portugalii kilku dobrych trenerów i nie rozumiem, dlaczego wybraliście takiego szkoleniowca. Santos to bardzo dobry człowiek, bardzo religijny, ale zawsze sprawia wrażenie zdenerwowanego w trakcie gry. Piłkarze widzieli strach w jego oczach, a muszą mieć na ławce kogoś, komu będą ufać - podsumował całe zamieszanie Avelas.