Kapryśna pogoda

Potężne problemy reprezentacji Polski. Fatum ich nie opuszczało. Dla wielu byłaby to mordęga

Jeszcze nikt nigdy nie wygrał z siłami natury. Potwierdziło się to kolejny raz w przypadku reprezentacji Polski i drogi powrotnej do kraju nad Wisłą. Warunki pogodowe sprawiły, że podopieczni Michała Probierza musieli zmienić całkowicie swoje plany dotyczące przylotu do Warszawy, co jasne stało się już w piątek. Na szczęście fatum w końcu postanowiło opuścić reprezentację.