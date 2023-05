Powołanie do reprezentacji Polski wyciekło! Klub piłkarza się wygadał, szykuje się wielki powrót

Dariusz Szpakowski opowiedział o wielkiej wpadce. Uniknął nieprzyjemności w zaskakujący sposób, teraz by się to nie udało

Maks na EURO gra o maksa. Jasna deklaracja naszego siedemnastolatka przed ćwierćfinałem ME

Jan Tomaszewski krytykuje Fernando Santosa, to już nie przelewki. "Chryste Panie!"

Fernando Santos stanie przed dużym wyzwaniem z reprezentacją Polski i już w czerwcu będzie rozgrywał mecze przeciwko Mołdawii w ramach eliminacji mistrzostw Europy, a także będzie walczył z Niemcami w meczu towarzyskim. Lista powołanych piłkarzy, prócz pewnych plotek, nie jest jeszcze znana, jednak jeden z klubów postanowił wygadać się na temat swojego piłkarza i dał znać fanom na mediach społecznościowych, że występujący w ich barwach Polak dostanie szansę gry w reprezentacji. Szykuje się wielki powrót do gry w kadrze!

Klub zdradził plany Fernando Santosa. Mówi o powołaniu dla Polaka

Fernando Santos dopiero w kolejnym tygodniu ogłosi listę piłkarzy powołanych do reprezentacji Polski i jak na razie próżno szukać informacji o piłkarzach, którzy dostali szansę gry w reprezentacji. Nieoczekiwanie, KAA Gent wyjawił, że ich zawodnik, Kamil Piątkowski, dostał powołanie do kadry. O powołaniu dla obrońcy dowiedzieliśmy się dzięki mediom społecznościowych drużyny. Co ciekawe, drużyna zorientowała się, że popełniła błąd i po jakimś czasie usunęła informację z przestrzeni publicznej.

i Autor: twitter.com